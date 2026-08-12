Marcus Rashford Berpeluang Hidupkan Kariernya di Manchester United Usai Tampil Gemilang Bersama Barc

Marcus Rashford (Flashscore)
JawaPos.com – Marcus Rashford dinilai masih memiliki peluang untuk membangkitkan kembali kariernya bersama Manchester United setelah menunjukkan performa positif selama dipinjamkan ke Barcelona.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (12/8), Penyerang berusia 28 tahun itu sebelumnya tersisih dari rencana Ruben Amorim, tetapi kebangkitannya di Spanyol membuat peluang kembali ke Old Trafford kembali terbuka.
Kehadiran Michael Carrick sebagai pelatih baru juga menjadi faktor yang dapat memberikan kesempatan bagi Rashford untuk membuktikan kembali kemampuannya bersama klub masa kecilnya.
Selama memperkuat Barcelona, Rashford mencatatkan 14 gol dan 11 assist dalam 49 pertandingan di semua kompetisi serta menunjukkan kontribusi positif dalam permainan menyerang.
Rashford juga mencatatkan 117 tembakan, menciptakan 67 peluang, memenangkan 104 duel satu lawan satu, serta memiliki akurasi umpan sebesar 83,74 persen.
Statistik tersebut menunjukkan bahwa Rashford masih memiliki kualitas untuk bersaing, meskipun Barcelona memilih tidak mempermanenkan statusnya setelah masa peminjaman berakhir.
Kini, Rashford menghadapi persaingan berat untuk mendapatkan tempat di lini depan Manchester United yang semakin kompetitif setelah kedatangan sejumlah pemain baru.
Namun, performanya di Barcelona dapat menjadi modal penting bagi Carrick untuk mempertimbangkan kembali sang penyerang, baik sebagai pemain utama maupun pelapis.
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