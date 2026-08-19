Anthony Gordon Memukau Hansi Flick dalam Masa Awal Bersama Barcelona

Anthony Gordon (Bein Sports)
JawaPos.com - Anthony Gordon memberikan kesan positif kepada Hansi Flick dalam beberapa hari pertamanya bersama FC Barcelona setelah bergabung pada pramusim
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Pemain sayap asal Inggris tersebut dinilai berada dalam kondisi fisik yang sangat baik dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap intensitas latihan Barcelona.
Kemampuan Gordon berbahasa Spanyol juga membantunya berkomunikasi dengan rekan-rekan setim sehingga proses adaptasinya di lingkungan baru berjalan lebih lancar.
Flick telah mencoba Gordon terutama di posisi sayap, tetapi kedatangannya juga memberikan opsi baru dalam menyusun lini serang Barcelona.
Pelatih asal Jerman tersebut bahkan menguji kemungkinan menempatkan Lamine Yamal di posisi yang lebih sentral, termasuk sebagai penyerang tengah atau false nine, sehingga Gordon dapat memiliki ruang lebih luas dari sisi sayap.
Kecepatan, kemampuan menyerang ruang, dan intensitas Gordon ketika tidak menguasai bola membuatnya menjadi alternatif menarik bagi Flick untuk menghadapi berbagai karakter lawan.
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Performa Gordon dalam pertandingan persahabatan melawan Basel turut memberikan tanda positif setelah ia tampil selama 45 menit dengan kepercayaan diri yang baik.
Barcelona sebelumnya mengeluarkan hampir EUR 80 juta atau sekitar Rp1,60 triliun untuk mendatangkan Gordon, sehingga ekspektasi terhadap kontribusinya tentu sangat tinggi.
Namun, penampilan awalnya menunjukkan bahwa Gordon berpeluang beradaptasi lebih cepat dari perkiraan sekaligus memberikan variasi baru bagi lini serang Barcelona.
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Jawa Pos
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