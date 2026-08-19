8 Fakta Roberto Carlos, Legenda Brasil yang Dikabarkan Jadi Mualaf

JawaPos.com - Roberto Carlos, legenda Timnas Brasil dan Real Madrid, dikabarkan memeluk Islam setelah mengucapkan syahadat sekitar empat pekan sebelum kabar tersebut disampaikan pada 18 Agustus 2026.

Informasi itu datang dari anggota parlemen Turki Ali Sahin, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Roberto Carlos.

Kabar Roberto Carlos Jadi Mualaf Kabar Roberto Carlos menjadi mualaf bermula dari unggahan Ali Sahin melalui akun X miliknya pada 18 Agustus 2026.

Ali Sahin menyebut informasi tersebut diperoleh dari tokoh Islam Brasil, Syekh Jihad Hammadeh, yang mengaku telah berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Roberto Carlos.

“Sheikh Jihad Hammadeh mengumumkan kabar gembira bahwa Roberto Carlos, legenda sepak bola dunia dan Brasil yang juga pernah berseragam Fenerbahçe, berkontak dengannya dan empat pekan lalu mengunjunginya, mengucapkan syahadat, serta memilih Islam,” tulis Ali Sahin dalam unggahannya.

Dia juga mendoakan Roberto Carlos dan keluarganya memperoleh kehidupan penuh kedamaian, kesehatan, serta keberkahan.

Meski kabar tersebut viral, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Roberto Carlos terkait status keagamaannya.

Informasi lain menyebut Roberto Carlos baru melangsungkan pernikahan dengan Souheila Tahiri pada Agustus 2026, perempuan pengusaha keturunan Maroko-Lebanon yang berprofesi sebagai agen pemain berlisensi FIFA, dengan prosesi yang disebut digelar secara Islami.