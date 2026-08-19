5 Pesepak Bola Dunia yang Berstatus Mualaf, Roberto Carlos Jadi yang Terbaru?

Roberto Carlos menjadi sorotan setelah muncul kabar dirinya memeluk Islam, menyusul sejumlah pesepakbola dunia yang lebih dulu menjadi mualaf. (Instagram @oficialrc3)
JawaPos.com - Kabar Roberto Carlos memeluk Islam tengah menjadi sorotan setelah anggota parlemen Turki Ali Sahin menyebut legenda Brasil itu telah mengucapkan syahadat empat pekan lalu di hadapan tokoh Islam Brasil Syekh Jihad Hammadeh.
Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Roberto Carlos terkait kabar dirinya menjadi mualaf tersebut.
Kabar Roberto Carlos menjadi mualaf bermula dari unggahan Ali Sahin melalui akun X pada 18 Agustus 2026.
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Ali Sahin mengaku memperoleh informasi tersebut dari Syekh Jihad Hammadeh, tokoh Islam Brasil yang disebut telah berkomunikasi langsung dengan Roberto Carlos.
“Sheikh Jihad Hammadeh mengumumkan kabar gembira bahwa Roberto Carlos, legenda sepak bola dunia dan Brasil yang juga pernah berseragam Fenerbahçe, berkontak dengannya dan empat pekan lalu mengunjunginya, mengucapkan syahadat, serta memilih Islam,” tulis Ali Sahin.
Meski kabar tersebut ramai diperbincangkan, belum ada pernyataan resmi dari Roberto Carlos yang membenarkan dirinya telah memeluk agama Islam.
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Karena itu, status Roberto Carlos sebagai mualaf masih sebatas kabar yang disampaikan Ali Sahin, bukan pengakuan langsung dari sang mantan pemain.
Kabar tersebut semakin menarik setelah Roberto Carlos disebut baru saja menikah dengan Souheila Tahiri pada Agustus 2026.
Souheila Tahiri merupakan pengusaha berdarah Maroko-Lebanon yang berprofesi sebagai agen pemain berlisensi FIFA, sementara pernikahan keduanya disebut digelar dengan tata cara Islami.
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Jawa Pos
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