Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 18 Agustus 2026 | 13.36 WIB

Guglielmo Vicario Segera Tinggalkan Tottenham, Juventus Siap Boyong Sang Kiper

Guglielmo Vicario. (Istimewa) - Image

Guglielmo Vicario. (Istimewa)

JawaPos.com - Guglielmo Vicario dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Tottenham Hotspur.

Kiper asal Italia itu akan bergabung dengan Juventus setelah klub London Utara tersebut menerima tawaran peminjaman dari raksasa Serie A.

Kesepakatan antara Tottenham dan Juventus disebut mencakup opsi pembelian senilai 8,6 juta poundsterling. 

Namun, klausul tersebut tidak bersifat wajib sehingga Juventus memiliki pilihan untuk mempermanenkan Vicario atau mengembalikannya ke Tottenham setelah masa peminjaman berakhir.

Vicario dijadwalkan melakukan perjalanan ke Turin untuk menjalani proses kepindahan. Jika tidak ada kendala dalam tahap akhir transfer, penjaga gawang berusia 29 tahun itu akan kembali berkompetisi di Serie A setelah sebelumnya memperkuat Empoli.

Kepindahan ini menjadi langkah penting bagi Juventus yang sebelumnya berusaha mendapatkan Emiliano Martinez dari Aston Villa. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak berlanjut.

Situasi Martinez juga menjadi salah satu faktor yang membuat Juventus mengalihkan perhatian kepada Vicario. Kiper asal Argentina tersebut diketahui sedang mengalami cedera jari dan belum tersedia untuk membela Aston Villa.

Di sisi lain, Villa sedang mendekati kesepakatan untuk mendatangkan Zion Suzuki dari Parma. Kondisi tersebut membuat Juventus harus mencari alternatif lain untuk memperkuat posisi penjaga gawang.

Vicario sebenarnya datang ke Tottenham dengan status sebagai salah satu kiper yang menjanjikan. Spurs memboyongnya dari Empoli pada 2023 dengan nilai transfer sekitar 17,2 juta poundsterling.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Juventus Siap Bajak Youssouf Fofana dan Fikayo Tomori dari AC Milan - Image
Sepak Bola Dunia

Juventus Siap Bajak Youssouf Fofana dan Fikayo Tomori dari AC Milan

Senin, 17 Agustus 2026 | 21.58 WIB

Dusan Vlahovic Resmi Tinggalkan Juventus dan Memulai Babak Baru Bersama Besiktas - Image
Sepak Bola

Dusan Vlahovic Resmi Tinggalkan Juventus dan Memulai Babak Baru Bersama Besiktas

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01.35 WIB

Transfer Zion Suzuki ke Juventus Terancam Batal, PSG Belum Putuskan Masa Depan Chevalier - Image
Sepak Bola Dunia

Transfer Zion Suzuki ke Juventus Terancam Batal, PSG Belum Putuskan Masa Depan Chevalier

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 20.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore