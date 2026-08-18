Guglielmo Vicario Segera Tinggalkan Tottenham, Juventus Siap Boyong Sang Kiper

Guglielmo Vicario. (Istimewa)
JawaPos.com - Guglielmo Vicario dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Tottenham Hotspur.
Kiper asal Italia itu akan bergabung dengan Juventus setelah klub London Utara tersebut menerima tawaran peminjaman dari raksasa Serie A.
Kesepakatan antara Tottenham dan Juventus disebut mencakup opsi pembelian senilai 8,6 juta poundsterling.
Namun, klausul tersebut tidak bersifat wajib sehingga Juventus memiliki pilihan untuk mempermanenkan Vicario atau mengembalikannya ke Tottenham setelah masa peminjaman berakhir.
Baca Juga:Jamie Carragher Ragukan Michael Carrick, Manchester United Dinilai Belum Siap Juara Premier League
Vicario dijadwalkan melakukan perjalanan ke Turin untuk menjalani proses kepindahan. Jika tidak ada kendala dalam tahap akhir transfer, penjaga gawang berusia 29 tahun itu akan kembali berkompetisi di Serie A setelah sebelumnya memperkuat Empoli.
Kepindahan ini menjadi langkah penting bagi Juventus yang sebelumnya berusaha mendapatkan Emiliano Martinez dari Aston Villa. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak berlanjut.
Situasi Martinez juga menjadi salah satu faktor yang membuat Juventus mengalihkan perhatian kepada Vicario. Kiper asal Argentina tersebut diketahui sedang mengalami cedera jari dan belum tersedia untuk membela Aston Villa.
Di sisi lain, Villa sedang mendekati kesepakatan untuk mendatangkan Zion Suzuki dari Parma. Kondisi tersebut membuat Juventus harus mencari alternatif lain untuk memperkuat posisi penjaga gawang.
Vicario sebenarnya datang ke Tottenham dengan status sebagai salah satu kiper yang menjanjikan. Spurs memboyongnya dari Empoli pada 2023 dengan nilai transfer sekitar 17,2 juta poundsterling.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!