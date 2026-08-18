Guglielmo Vicario Segera Tinggalkan Tottenham, Juventus Siap Boyong Sang Kiper

JawaPos.com - Guglielmo Vicario dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Tottenham Hotspur.

Kiper asal Italia itu akan bergabung dengan Juventus setelah klub London Utara tersebut menerima tawaran peminjaman dari raksasa Serie A.

Kesepakatan antara Tottenham dan Juventus disebut mencakup opsi pembelian senilai 8,6 juta poundsterling.

Namun, klausul tersebut tidak bersifat wajib sehingga Juventus memiliki pilihan untuk mempermanenkan Vicario atau mengembalikannya ke Tottenham setelah masa peminjaman berakhir.

Vicario dijadwalkan melakukan perjalanan ke Turin untuk menjalani proses kepindahan. Jika tidak ada kendala dalam tahap akhir transfer, penjaga gawang berusia 29 tahun itu akan kembali berkompetisi di Serie A setelah sebelumnya memperkuat Empoli.

Kepindahan ini menjadi langkah penting bagi Juventus yang sebelumnya berusaha mendapatkan Emiliano Martinez dari Aston Villa. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak berlanjut.

Situasi Martinez juga menjadi salah satu faktor yang membuat Juventus mengalihkan perhatian kepada Vicario. Kiper asal Argentina tersebut diketahui sedang mengalami cedera jari dan belum tersedia untuk membela Aston Villa.

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Di sisi lain, Villa sedang mendekati kesepakatan untuk mendatangkan Zion Suzuki dari Parma. Kondisi tersebut membuat Juventus harus mencari alternatif lain untuk memperkuat posisi penjaga gawang.