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Risma Azzah Fatin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.19 WIB

Cristian Romero Akhiri 5 Tahun Bersama Tottenham Hotspur dan Bergabung Atletico Madrid

Christian Romero (Bein Sports) - Image

Christian Romero (Bein Sports)

JawaPos.com – Cristian Romero mengonfirmasi kepergiannya dari Tottenham Hotspur setelah lima musim memperkuat klub tersebut dan menjelang kepindahannya ke Atletico Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Bek asal Argentina berusia 28 tahun itu bergabung dengan Tottenham pada 2021 dan telah mencatatkan 156 penampilan bersama klub.

Selama memperkuat Spurs, Romero membantu klub meraih trofi Liga Europa pada musim 2024/25 yang menjadi gelar pertama mereka dalam 17 tahun.

Romero menyampaikan perpisahannya melalui pesan emosional yang menggambarkan Tottenham sebagai rumah dan bagian penting dalam perjalanan hidupnya bersama keluarga.

Selama membela Tottenham, Romero menjadi salah satu bek paling menonjol dengan mencatatkan 873 duel dimenangi, 223 intersepsi, dan 524 sapuan bola.

Romero juga memenangkan 208 tekel, hanya berada di posisi kedua di antara para bek Tottenham sejak bergabung dengan klub pada 2021.

Di Liga Primer sejak musim 2021/22, Romero mencetak 11 gol dan hanya Gabriel Magalhaes serta Virgil van Dijk yang memiliki jumlah gol lebih banyak di antara para bek.

Catatan tersebut memperlihatkan kontribusi besar Romero selama lima musim sebelum meninggalkan Tottenham untuk melanjutkan karier di Atletico Madrid.

Romero mengakui perjalanannya bersama Tottenham tidak selalu berjalan sempurna, tetapi ia memilih mengenang berbagai pencapaian dan pengalaman positif selama berada di klub.

Romero mengatakan sejak awal memiliki impian untuk mengukir namanya dalam sejarah Tottenham dengan membantu klub kembali meraih trofi melalui kerja keras dan pengorbanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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