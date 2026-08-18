Tottenham Hotspur Percaya Diri Ingin Datangkan Cody Gakpo

JawaPos.com – Tottenham Hotspur semakin percaya diri dapat mendatangkan Cody Gakpo dari Liverpool dengan nilai transfer sekitar EUR 70 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (18/8), Klub London tersebut sebelumnya telah melakukan pendekatan awal kepada Liverpool, tetapi The Reds sempat menunjukkan keengganan untuk melepas penyerang asal Belanda tersebut.

Namun, situasi mulai berubah karena Liverpool disebut bersedia mempertimbangkan penjualan Gakpo jika menerima tawaran yang sulit untuk ditolak.

Peluang Tottenham semakin terbuka apabila Liverpool berhasil menyelesaikan transfer Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain karena kedatangan pemain tersebut dapat membuka jalan bagi kepergian Gakpo.

Gakpo juga disebut telah memberikan sinyal melalui perantara bahwa dirinya tertarik bergabung dengan Tottenham, sehingga meningkatkan keyakinan klub untuk melanjutkan upaya transfer.

Selain beroperasi sebagai penyerang sayap kiri, kemampuan Gakpo bermain di posisi tengah menjadi daya tarik bagi Tottenham setelah Eli Junior Kroupi mengalami cedera serius.

Tottenham menilai biaya sekitar EUR 70 juta atau Rp1,5 triliun untuk Gakpo masih sesuai dengan anggaran transfer klub pada musim panas ini.

Pelatih Roberto De Zerbi juga disebut sangat tertarik mendatangkan Gakpo dan berharap seluruh pemain baru dapat bergabung sebelum musim dimulai.