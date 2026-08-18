Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.32 WIB

Tottenham Hotspur Percaya Diri Ingin Datangkan Cody Gakpo

Cody Gakpo (Flashscore) - Image

Cody Gakpo (Flashscore)

JawaPos.com – Tottenham Hotspur semakin percaya diri dapat mendatangkan Cody Gakpo dari Liverpool dengan nilai transfer sekitar EUR 70 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (18/8), Klub London tersebut sebelumnya telah melakukan pendekatan awal kepada Liverpool, tetapi The Reds sempat menunjukkan keengganan untuk melepas penyerang asal Belanda tersebut.

Namun, situasi mulai berubah karena Liverpool disebut bersedia mempertimbangkan penjualan Gakpo jika menerima tawaran yang sulit untuk ditolak.

Peluang Tottenham semakin terbuka apabila Liverpool berhasil menyelesaikan transfer Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain karena kedatangan pemain tersebut dapat membuka jalan bagi kepergian Gakpo.

Gakpo juga disebut telah memberikan sinyal melalui perantara bahwa dirinya tertarik bergabung dengan Tottenham, sehingga meningkatkan keyakinan klub untuk melanjutkan upaya transfer.

Selain beroperasi sebagai penyerang sayap kiri, kemampuan Gakpo bermain di posisi tengah menjadi daya tarik bagi Tottenham setelah Eli Junior Kroupi mengalami cedera serius.

Tottenham menilai biaya sekitar EUR 70 juta atau Rp1,5 triliun untuk Gakpo masih sesuai dengan anggaran transfer klub pada musim panas ini.

Pelatih Roberto De Zerbi juga disebut sangat tertarik mendatangkan Gakpo dan berharap seluruh pemain baru dapat bergabung sebelum musim dimulai.

Dengan pertandingan melawan Brentford semakin dekat, Tottenham perlu bergerak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan dan memastikan Gakpo menjadi bagian dari skuad mereka.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tottenham Hotspur Percaya Diri Datangkan Cody Gakpo dari Liverpool - Image
Sepak Bola

Tottenham Hotspur Percaya Diri Datangkan Cody Gakpo dari Liverpool

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.24 WIB

Tottenham Hotspur Beri Penghormatan pada Pedro Porro Usai Bawa Gelar Juara Piala Dunia Bersama Spany - Image
Sepak Bola

Tottenham Hotspur Beri Penghormatan pada Pedro Porro Usai Bawa Gelar Juara Piala Dunia Bersama Spany

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01.28 WIB

Pulih dari Cedera Panjang, James Madison Antusias Sambut Musim Baru dengan Roberto De Zerbi - Image
Sepak Bola Dunia

Pulih dari Cedera Panjang, James Madison Antusias Sambut Musim Baru dengan Roberto De Zerbi

Rabu, 29 Juli 2026 | 15.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore