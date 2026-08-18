Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.43 WIB

Prediksi Vietnam Vs Timnas Malaysia di Piala AFF 2026: Sergio Aguero Pede Harimau Malaya Comeback!

Pemian timnas Malaysia Sergio Aguero yakin Harimau Malaya ke finasl Piala AFF. (Istimewa) - Image

Pemian timnas Malaysia Sergio Aguero yakin Harimau Malaya ke finasl Piala AFF. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026. Pertandingan ini bak laga hidup-mati bagi Harimau Malaya karena mereka harus membalikkan keadaan setelah kalah 0-2 di leg pertama.

Timnas Malaysia menelan kekalahan pahit tersebut di hadapan publiknya sendiri di Stadion Kuala Lumpur pada Minggu (16/8). Kekalahan tersebut membuat asa Harimau Malaya lolos ke partai final sangat tipis.

Pasalnya, Timnas Malaysia harus mengunci kemenangan telak atas Vietnam dengan selisih tiga gol.

Tentu ini merupakan misi yang berat bagi Harimau Malaya, apalagi mereka bermain tandang di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, pada Rabu (19/8).

Rasanya, Malaysia nyaris mustahil untuk bisa mengalahkan Vietnam di kandang dan merebut tiket final Piala AFF 2026.

Namun penyerang Harimau Malaya, Sergio Aguero, optimistis timnya bisa membalikkan keadaan di Hanoi.

“Seluruh tim sangat percaya diri bahwa kami bisa membalikkan keadaan,” tegas Aguero, dilansir dari The Thao 247, Selasa (18/8).

Rekrutan anyar PSM Makassar itu menegaskan, Malaysia sudah move on dari kekalahan pahit di leg pertama.

Meski peluang mereka untuk merebut tiket final sangat kecil, Aguero menegaskan Harimau Malaya akan habis-habisan selama 90 menit saat melawan Vietnam.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Semifinal Piala AFF 2026: Bertandang ke Markas Thailand, Singapura Usung Misi Bangkit - Image
Sepak Bola Dunia

Semifinal Piala AFF 2026: Bertandang ke Markas Thailand, Singapura Usung Misi Bangkit

Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.17 WIB

Prediksi Semifinal Piala AFF 2026: Thailand Isyaratkan Rotasi Pemain saat Hadapi Singapura - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Semifinal Piala AFF 2026: Thailand Isyaratkan Rotasi Pemain saat Hadapi Singapura

Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.39 WIB

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

Selasa, 18 Agustus 2026 | 15.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore