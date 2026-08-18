Prediksi Vietnam Vs Timnas Malaysia di Piala AFF 2026: Sergio Aguero Pede Harimau Malaya Comeback!

JawaPos.com - Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026. Pertandingan ini bak laga hidup-mati bagi Harimau Malaya karena mereka harus membalikkan keadaan setelah kalah 0-2 di leg pertama.

Timnas Malaysia menelan kekalahan pahit tersebut di hadapan publiknya sendiri di Stadion Kuala Lumpur pada Minggu (16/8). Kekalahan tersebut membuat asa Harimau Malaya lolos ke partai final sangat tipis.

Pasalnya, Timnas Malaysia harus mengunci kemenangan telak atas Vietnam dengan selisih tiga gol.

Tentu ini merupakan misi yang berat bagi Harimau Malaya, apalagi mereka bermain tandang di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, pada Rabu (19/8).

Rasanya, Malaysia nyaris mustahil untuk bisa mengalahkan Vietnam di kandang dan merebut tiket final Piala AFF 2026.

Namun penyerang Harimau Malaya, Sergio Aguero, optimistis timnya bisa membalikkan keadaan di Hanoi.

“Seluruh tim sangat percaya diri bahwa kami bisa membalikkan keadaan,” tegas Aguero, dilansir dari The Thao 247, Selasa (18/8).

Rekrutan anyar PSM Makassar itu menegaskan, Malaysia sudah move on dari kekalahan pahit di leg pertama.