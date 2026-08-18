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Antara
Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.17 WIB

Semifinal Piala AFF 2026: Bertandang ke Markas Thailand, Singapura Usung Misi Bangkit

Thailand akan menjamu Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Rajamangala Stadium, Bangkok. (Instagram @changsuek) - Image

Thailand akan menjamu Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Rajamangala Stadium, Bangkok. (Instagram @changsuek)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Singapura Gavin Lee menegaskan tim asuhannya mengusung misi bangkit ketika bertandang ke markas timnas Thailand pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Selasa pukul 20.00 WIB.

Dikutip dari laman resmi AFF, Selasa, Gavin sadar bahwa merupakan pekerjaan berat untuk bisa membalikkan keadaan setelah takluk 1-3 di Jalan Besar.

"Kami akan tampil untuk menyuguhkan performa yang lebih baik—performa yang layak membawa kami melaju ke babak berikutnya. Itulah yang akan menjadi fokus utama kami," tegas Gavin.

Pada pertandingan leg pertama di Singapura, The Lions harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 1-3. Mereka pun harus mengemas kemenangan dengan minimal selisih tiga gol untuk melaju ke partai final.

Gavin menjelaskan akan sangat berbahaya bagi Singapura jika hanya fokus mengejar ketertinggalan tanpa memikirkan aspek permainan lainnya.

Pelatih berkebangsaan Singapura tersebut melanjutkan sepak bola tidak selalu berjalan sesuai keinginan dan andai hal tersebut terjadi maka dapat menimbulkan masalah bagi timnya.

"Pada akhirnya, kita harus kembali fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu performa kita di lapangan," jelas Gavin.

"Sebagai tim, kami tidak puas dengan hasil leg pertama, namun sisi positif dari kompetisi ini adalah kami memiliki kesempatan untuk mencoba lagi," sambung dia. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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