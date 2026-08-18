Max Alleyne Resmi Bergabung dengan Burnley dalam Status Pinjaman

Max Alleyne (Bein Sports)
JawaPos.com – Bek muda Manchester City, Max Alleyne, resmi bergabung dengan Burnley dengan status pinjaman selama satu musim.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Pemain berusia 21 tahun tersebut akan berusaha membantu Burnley kembali ke Liga Premier setelah klub itu terdegradasi dari kasta tertinggi Inggris pada musim lalu.
Alleyne sebelumnya menjalani paruh pertama musim 2025/26 sebagai pemain pinjaman di Watford sebelum kembali ke Manchester City karena krisis cedera.
Selama memperkuat Manchester City musim lalu, Alleyne mencatatkan tujuh penampilan di bawah asuhan Pep Guardiola, termasuk dalam dua leg semifinal Piala Liga Inggris melawan Newcastle United dan pertandingan Liga Champions menghadapi Bodø/Glimt.
Ketika bermain untuk Watford, pemain internasional Inggris U-21 itu mencatatkan 20 tekel, 72 duel dimenangi, dan 76 sapuan bola dalam pertandingan Championship.
Catatan tersebut menjadi modal bagi Alleyne untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak bersama Burnley sepanjang musim mendatang.
Alleyne mengaku gembira setelah kesepakatan dengan Burnley tercapai dan berharap dapat segera beradaptasi dengan lingkungan barunya.
Alleyne juga menyambut kesempatan bekerja bersama manajer serta rekan-rekan setimnya dalam upaya membawa Burnley kembali ke Liga Premier. Burnley akan memulai kampanye Championship dengan menghadapi West Ham di Turf Moor.
Sementara Alleyne berpeluang menjadi bagian penting dari usaha klub tersebut untuk kembali ke kasta tertinggi Inggris.
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Jawa Pos
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