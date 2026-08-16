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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 17 Agustus 2026 | 03.40 WIB

Ferran Torres Resmi Gabung PSG, Barcelona Kehilangan Bintang!

Ferran Torres resmi meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan PSG dengan nilai transfer sekitar EUR 50 juta. Luis Enrique menjadi salah satu alasan utama kepindahan sang penyerang. (Instagram/@psg)

JawaPos.com - Ferran Torres akhirnya resmi meninggalkan Barcelona. Penyerang asal Spanyol itu bergabung dengan Paris Saint-Germain dalam transfer senilai sekitar EUR 50 juta setelah sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan karier di Paris.

Kepindahan tersebut mengakhiri perjalanan Torres bersama Barcelona yang dimulai pada Januari 2022, ketika ia didatangkan dari Manchester City.

Torres datang ke PSG setelah menjalani periode penting bersama timnas Spanyol. Ia bahkan mencetak gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu ketika Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia bulan lalu.

Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya telah mendapatkan izin dari Barcelona untuk tidak mengikuti latihan pekan ini sembari menyelesaikan kepindahannya.

Luis Enrique Jadi Faktor Penting

Melansir ESPN, salah satu faktor utama di balik keputusan Torres memilih PSG adalah keberadaan Luis Enrique.

Keduanya sudah saling mengenal sejak bekerja bersama di timnas Spanyol. Torres mengakui bahwa pelatih PSG tersebut memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kariernya.

"Saya selalu mengatakan ini: bagi saya, Luis Enrique seperti figur ayah di dunia sepak bola," kata Torres setelah menyelesaikan kepindahannya.

"Ketika saya berkesempatan berlatih bersamanya di level internasional, dia selalu menaruh banyak kepercayaan pada saya."

"Hari ini, mendapat kesempatan untuk berlatih di bawah bimbingannya lagi membuat saya merasa sangat bersemangat dan ingin segera memulai proyek ini."

Kehadiran Luis Enrique memberikan Torres kesempatan untuk kembali bekerja dengan pelatih yang sudah memahami karakter dan kemampuannya.

Torres Tinggalkan Barcelona dengan Tujuh Trofi

Barcelona sebenarnya masih membuka kemungkinan mempertahankan Torres. Namun, kontraknya hanya tersisa hingga musim panas mendatang sehingga klub memilih menjualnya daripada mengambil risiko kehilangan sang pemain secara gratis.

Torres sendiri dalam beberapa wawancara setelah menjuarai Piala Dunia semakin terbuka mengenai keinginannya mencari tantangan baru.

Editor: Edi Yulianto
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