Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.25 WIB

Hansi Flick Akui Barcelona Akan Merindukan Marcus Rashford Setelah Kedatangan Anthony Gordon

Marcus Rashford dan Hansi Flick (Bein Sports) - Image

Marcus Rashford dan Hansi Flick (Bein Sports)

JawaPos.com – Hansi Flick mengakui Barcelona akan merindukan Marcus Rashford setelah masa baktinya bersama klub berakhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Pelatih asal Jerman tersebut menilai penyerang asal Inggris itu memberikan kontribusi besar, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Meski Barcelona telah mendatangkan Anthony Gordon, Flick menegaskan kepergian Rashford tetap meninggalkan kekosongan di dalam skuad.

Keputusan Barcelona untuk tidak mempermanenkan status Rashford sempat mengejutkan banyak pihak. Selama menjalani masa peminjaman, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 14 gol dan 11 assist dari 49 pertandingan di semua kompetisi.

Namun, manajemen klub memilih memperkuat lini serang dengan merekrut Anthony Gordon sebagai bagian dari rencana untuk musim baru.

Usai pertandingan pramusim melawan Birmingham City, Flick menyampaikan apresiasinya terhadap Rashford. Ia menyebut Rashford sebagai pemain dan pribadi yang luar biasa selama berada di Barcelona.

Flick juga mengakui bahwa dirinya beserta seluruh anggota tim akan merindukan kehadiran penyerang asal Inggris tersebut.

Sementara itu, Barcelona mulai menatap musim baru bersama Anthony Gordon dan Karim Adeyemi di lini depan. Flick berharap kedua pemain tersebut dapat segera beradaptasi dengan sistem permainan Blaugrana.

Meski optimistis terhadap kualitas skuadnya, Flick menegaskan bahwa kontribusi Marcus Rashford tetap akan dikenang oleh Barcelona.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Pesan Marcus Rashford Menjadi Penegasan Akhir Karier Singkatnya Bersama Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Pesan Marcus Rashford Menjadi Penegasan Akhir Karier Singkatnya Bersama Barcelona

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.45 WIB

Masa Depan Marcus Rashford Masih Belum Pasti Usai Barcelona Putuskan Tidak Mengaktifkan Opsi Pembelian Permanen - Image
Sepak Bola

Masa Depan Marcus Rashford Masih Belum Pasti Usai Barcelona Putuskan Tidak Mengaktifkan Opsi Pembelian Permanen

Minggu, 26 Juli 2026 | 10.30 WIB

Efek Michael Carrick, Manchester United Siap Tampung Rashford - Image
Sepak Bola Dunia

Efek Michael Carrick, Manchester United Siap Tampung Rashford

Jumat, 10 Juli 2026 | 01.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore