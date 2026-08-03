Hansi Flick Akui Barcelona Akan Merindukan Marcus Rashford Setelah Kedatangan Anthony Gordon

JawaPos.com – Hansi Flick mengakui Barcelona akan merindukan Marcus Rashford setelah masa baktinya bersama klub berakhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Pelatih asal Jerman tersebut menilai penyerang asal Inggris itu memberikan kontribusi besar, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Meski Barcelona telah mendatangkan Anthony Gordon, Flick menegaskan kepergian Rashford tetap meninggalkan kekosongan di dalam skuad.

Keputusan Barcelona untuk tidak mempermanenkan status Rashford sempat mengejutkan banyak pihak. Selama menjalani masa peminjaman, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan 14 gol dan 11 assist dari 49 pertandingan di semua kompetisi.

Namun, manajemen klub memilih memperkuat lini serang dengan merekrut Anthony Gordon sebagai bagian dari rencana untuk musim baru.

Usai pertandingan pramusim melawan Birmingham City, Flick menyampaikan apresiasinya terhadap Rashford. Ia menyebut Rashford sebagai pemain dan pribadi yang luar biasa selama berada di Barcelona.

Flick juga mengakui bahwa dirinya beserta seluruh anggota tim akan merindukan kehadiran penyerang asal Inggris tersebut.

Sementara itu, Barcelona mulai menatap musim baru bersama Anthony Gordon dan Karim Adeyemi di lini depan. Flick berharap kedua pemain tersebut dapat segera beradaptasi dengan sistem permainan Blaugrana.