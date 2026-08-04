Barcelona Masih Berburu Penyerang Baru Usai Hansi Flick Soroti Situasi Ferran Torres yang Belum Past

JawaPos.com – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan bahwa timnya masih membutuhkan tambahan penyerang untuk memperkuat lini depan menjelang musim baru.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (4/8), Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Ferran Torres yang kontraknya hanya tersisa satu tahun.

Flick menilai Barcelona harus segera mengambil langkah agar memiliki opsi serangan yang lebih lengkap.

Barcelona sebelumnya dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk merekrut penyerang Atletico Madrid, Julián Álvarez, tetapi upaya tersebut ditolak. Flick mengaku memiliki kepercayaan penuh kepada direktur olahraga Deco dalam menentukan langkah terbaik di bursa transfer.

Menurut Flick, keputusan mengenai perekrutan pemain baru juga akan dipengaruhi perkembangan situasi Ferran Torres.

Torres saat ini dikabarkan masuk dalam radar Paris Saint-Germain yang dilatih mantan pelatih tim nasional Spanyol, Luis Enrique.

Kondisi tersebut semakin memperkuat kebutuhan Barcelona untuk menyiapkan alternatif di sektor penyerangan apabila pemain internasional Spanyol itu benar-benar hengkang. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai masa depan Torres di Stadion Camp Nou.

Meski demikian, Barcelona telah mendatangkan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi pada bursa transfer musim panas ini. Flick menilai kedua pemain tersebut mampu bermain sebagai penyerang sayap maupun penyerang tengah, sementara Lamine Yamal juga dapat mengisi posisi serupa.