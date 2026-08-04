Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.07 WIB

Barcelona Masih Berburu Penyerang Baru Usai Hansi Flick Soroti Situasi Ferran Torres yang Belum Past

Hansi Flick (Flashscore) - Image

Hansi Flick (Flashscore)

JawaPos.com – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan bahwa timnya masih membutuhkan tambahan penyerang untuk memperkuat lini depan menjelang musim baru.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (4/8), Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Ferran Torres yang kontraknya hanya tersisa satu tahun.

Flick menilai Barcelona harus segera mengambil langkah agar memiliki opsi serangan yang lebih lengkap.

Barcelona sebelumnya dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk merekrut penyerang Atletico Madrid, Julián Álvarez, tetapi upaya tersebut ditolak. Flick mengaku memiliki kepercayaan penuh kepada direktur olahraga Deco dalam menentukan langkah terbaik di bursa transfer.

Menurut Flick, keputusan mengenai perekrutan pemain baru juga akan dipengaruhi perkembangan situasi Ferran Torres.

Torres saat ini dikabarkan masuk dalam radar Paris Saint-Germain yang dilatih mantan pelatih tim nasional Spanyol, Luis Enrique.

Kondisi tersebut semakin memperkuat kebutuhan Barcelona untuk menyiapkan alternatif di sektor penyerangan apabila pemain internasional Spanyol itu benar-benar hengkang. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai masa depan Torres di Stadion Camp Nou.

Meski demikian, Barcelona telah mendatangkan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi pada bursa transfer musim panas ini. Flick menilai kedua pemain tersebut mampu bermain sebagai penyerang sayap maupun penyerang tengah, sementara Lamine Yamal juga dapat mengisi posisi serupa.

Kendati memiliki beberapa opsi, Flick tetap menegaskan bahwa kehadiran seorang penyerang baru akan menjadi tambahan penting bagi kekuatan Barcelona musim ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Hansi Flick, Akui Barcelona Akan Merindukan Marcus Rashford Setelah Kedatangan Anthony Gordon - Image
Sepak Bola

Hansi Flick, Akui Barcelona Akan Merindukan Marcus Rashford Setelah Kedatangan Anthony Gordon

Selasa, 4 Agustus 2026 | 06.13 WIB

Hansi Flick Akui Barcelona Akan Merindukan Marcus Rashford Setelah Kedatangan Anthony Gordon - Image
Sepak Bola Dunia

Hansi Flick Akui Barcelona Akan Merindukan Marcus Rashford Setelah Kedatangan Anthony Gordon

Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.25 WIB

Hansi Flick Buka Suara soal Julian Alvarez, Debut Karim Adeyemi Belum Berbuah Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Hansi Flick Buka Suara soal Julian Alvarez, Debut Karim Adeyemi Belum Berbuah Gol

Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.48 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore