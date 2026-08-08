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Andika Rachmansyah
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 22.12 WIB

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

Pelatih Chelsea Xabi Alonso. (Instagram/@xabialonso) - Image

Pelatih Chelsea Xabi Alonso. (Instagram/@xabialonso)

JawaPos.com - Chelsea akan menghadapi AC Milan dalam pertandingan uji coba tur pramusim di Jakarta pada Sabtu (8/8). Laga pramusim tersebut bertajuk Indonesia Super Cup.

Bentrokan dua klub raksasa Eropa tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat. Adapun kick-off laga itu dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.

Pertandingan Chelsea kontra AC Milan akan disiarkan langsung di stasiun televisi nasional, TVRI. Selain itu, laga tersebut juga dapat dinikmati lewat aplikasi streaming Vidio.

Kehadiran dua klub raksasa Eropa ini sangat menyita perhatian publik Tanah Air. Pasalnya, AC Milan dan Chelsea sama-sama memiliki basis penggemar yang besar di Indonesia.

Pertandingan tersebut dipastikan bakal menarik karena kedua tim membawa para pemain anyar. Dari kubu Chelsea ada Cole Palmer, Joao Pedro, hingga Moises Caicedo, sementara dari AC Milan ada Luka Modric, Rafael Leao, sampai Samuel Chukwueze.

Ribuan fans Indonesia dari masing-masing tim dipastikan bakal memadati SUGBK. Bahkan, menurut kabar yang beredar, Milanisti Indonesia menyiapkan koreografi khusus yang megah untuk pertandingan malam hari nanti.

Adapun laga uji coba ini menjadi bagian dari persiapan AC Milan dan Chelsea menuju kompetisi musim depan. Terlebih, kedua tim juga sama-sama dipegang oleh pelatih baru.

Ruben Amorim sebagai pelatih AC Milan, sementara Xabi Alonso pelatih baru Chelsea. Kedua pelatih muda ini tentu akan meracik skuad terbaiknya untuk membentuk kekompakan serta mentalitas tim sebelum mengarungi kompetisinya masing-masing.

Setelah menuntaskan agenda di Jakarta, kedua kesebelasan masih akan menjalani tur pramusimnya. AC Milan dijadwalkan menghadapi Manchester United di Polandia pada Sabtu (15/8) mendatang, sementara Chelsea melawan klub anyar Malaysia Johor Darul Ta’zim di Stadion Sultan Ibrahim pada Minggu (9/8) besok.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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