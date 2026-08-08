Jadwal Chelsea vs AC Milan di Indonesia Hari Ini: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Live Streaming

Skuad Chelsea. (instagram.com/@chelsea)
JawaPos.com - Laga Chelsea vs AC Milan di Indonesia, Sabtu (8/8) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan penggemar sepak bola Tanah Air.
Duel dua raksasa Eropa dijadwalkan kick off pada pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui siaran televisi TVRI dan layanan live streaming di TVRI Sports.
Chelsea dan AC Milan dipastikan akan memainkan beberapa pemain terbaiknya pada laga malam ini. The Blues membawa Cole Palmer, Estevao, hingga Joao Pedro. Sedangkan raksasa Italia akan diperkuat Luka Modric, Rafael Leao, hingga pemain baru Goncalo Ramos.
Pertandingan ini juga akan menjadi reuni bagi gelandang Ruben Loftus-Cheek dan striker Cristopher Nkunku karena akan bertanding melawan mantan timnya, Chelsea.
Pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim tentu sudah paham dengan permainan Chelsea karena sebelumnya menukangi Manchester United di Premier League.
Meski demikian, kehadiran pelatih anyar, Xabi Alonso dipastikan akan mengubah gaya permainan tim asal London Barat tersebut.
Baca Juga:Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Pada pramusim kali ini, kedua tim sudah melakoni beberapa laga. The Blues menelan dua kekalahan dari Tottenham dan Juventus, serta meraih kemenangan atas Western Sydney.
Sedangkan AC Milan meraih hasil imbang dari dua laga uji coba melawan Celtic dan rival sekota, Inter Milan.
Sabtu, 8 Agustus 2026
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan