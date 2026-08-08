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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 18.53 WIB

Jadwal Chelsea vs AC Milan di Indonesia Hari Ini: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Live Streaming

Skuad Chelsea. (instagram.com/@chelsea)&nbsp; - Image

Skuad Chelsea. (instagram.com/@chelsea)&nbsp;

JawaPos.com - Laga Chelsea vs AC Milan di Indonesia, Sabtu (8/8) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan penggemar sepak bola Tanah Air.

Duel dua raksasa Eropa dijadwalkan kick off pada pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui siaran televisi TVRI dan layanan live streaming di TVRI Sports.

Chelsea dan AC Milan dipastikan akan memainkan beberapa pemain terbaiknya pada laga malam ini. The Blues membawa Cole Palmer, Estevao, hingga Joao Pedro. Sedangkan raksasa Italia akan diperkuat Luka Modric, Rafael Leao, hingga pemain baru Goncalo Ramos.

Pertandingan ini juga akan menjadi reuni bagi gelandang Ruben Loftus-Cheek dan striker Cristopher Nkunku karena akan bertanding melawan mantan timnya, Chelsea.

Pelatih baru AC Milan, Ruben Amorim tentu sudah paham dengan permainan Chelsea karena sebelumnya menukangi Manchester United di Premier League.

Meski demikian, kehadiran pelatih anyar, Xabi Alonso dipastikan akan mengubah gaya permainan tim asal London Barat tersebut.

Pada pramusim kali ini, kedua tim sudah melakoni beberapa laga. The Blues menelan dua kekalahan dari Tottenham dan Juventus, serta meraih kemenangan atas Western Sydney.

Sedangkan AC Milan meraih hasil imbang dari dua laga uji coba melawan Celtic dan rival sekota, Inter Milan.

Jadwal Chelsea vs AC Milan

Sabtu, 8 Agustus 2026

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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