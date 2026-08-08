Prediksi Skor Chelsea Vs AC Milan: The Blues Diunggulkan Menang Tipis atas Rossoneri

Skuad Chelsea di bawah pelatih Xabi Alonso. (Bein Sports)
JawaPos.com - Chelsea diprediksi menang tipis 2-1 atas AC Milan dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (8/8).
Duel ini menjadi pertandingan perdana Xabi Alonso bersama Chelsea di Jakarta sekaligus ujian bagi kedua tim dalam mematangkan strategi sebelum menghadapi musim 2026/2027.
Chelsea datang ke Jakarta dengan modal yang belum konsisten setelah menjalani tiga pertandingan pramusim.
The Blues memang sempat menang 6-4 atas Western Sydney Wanderers, tetapi setelah itu mereka kalah 1-2 dari Tottenham Hotspur dan takluk 0-1 dari Juventus.
Rangkaian hasil tersebut membuat duel melawan AC Milan menjadi kesempatan Chelsea untuk segera bangkit.
Apalagi, pertandingan di SUGBK akan menjadi panggung perdana Xabi Alonso memimpin The Blues di Jakarta setelah ditunjuk sebagai pelatih baru pada Juli 2026.
Musim lalu Chelsea juga gagal memenuhi ekspektasi setelah hanya finis di posisi ke-10 klasemen Premier League dengan 52 poin.
Posisi tersebut membuat Chelsea tidak tampil di kompetisi Eropa musim ini sehingga Xabi Alonso mendapat tantangan besar untuk membawa klub kembali bersaing di papan atas Liga Inggris.
AC Milan juga datang dengan situasi yang tidak jauh berbeda.
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