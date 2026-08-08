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Antara
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 18.34 WIB

Xabi Alonso Sebut Skuad Chelsea Sesuai Kebutuhan Liga Inggris

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Pelatih Chelsea Xabi Alonso. (Istimewa)

JawaPos.com - Manajer Chelsea Xabi Alonso menyebut skuad Chelsea saat ini sudah seimbang di semua lini. Hal itu sesuai dengan kebutuhan menghadapi persaingan kompetitif di Liga Inggris.

"Saya rasa skuad yang kami bangun ini sangat seimbang dalam hal kualitas dan kematangan, sesuatu kebutuhan untuk Liga Inggris," kata Xabi Alonso seperti dilansir dari Antara, Sabtu (8/8).

Xabi Alonso bersama tim Chelsea berada di Jakarta menjalani tur pramusim menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (8/8). Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports itu akan dimulai pukul 19.00 WIB.

Pelatih asal Spanyol yang baru bergabung dengan Chelsea pada Juli 2026 itu mengatakan, telah menyiapkan rencana matang untuk Chelsea menghadapi persaingan di Liga Inggris musim 2026/2027.

Saat ini, kata dia, The Blues sedang menjalani pramusim di mana beberapa pemain belum bisa bersama tim dalam tur.

"Namun kami punya ide bagaimana menyelesaikan (bursa transfer) dan memulai liga," ujar Xabi Alonso.

Alonso mengatakan, melalui tur pramusim di Jakarta dan beberapa kota lain di Asia dan Australia, dia ingin membentuk tim semangat yang hebat yang dibangun setiap hari dengan budaya yang baik sehingga akan membantu saat mengarungi kompetisi reguler.

Menurut Xabi, memiliki kebersamaan, kepercayaan dan hubungan baik antarpemain sangatlah penting untuk membangun mentalitas pemenang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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