Ruben Amorim Pastikan AC Milan Memiliki Gaya Bermain yang Fleksibel

JawaPos.com - Pelatih AC Milan Ruben Amorim memastikan tim asuhannya tidak menerapkan sistem permainan yang kaku melainkan mengusung pendekatan yang fleksibel dengan berbagai variasi permainan.

"Hal pertama adalah kami tidak memiliki sistem yang kaku. Kami akan menggunakan berbagai cara bermain yang berbeda," kata Ruben Amorim dalam konferensi pers jelang pertandingan pramusim melawan Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Jumat (7/8).

Pernyataan tersebut disampaikan Amorim saat menanggapi pertanyaan mengenai strategi yang akan diterapkannya sebagai pelatih baru AC Milan.

Pelatih asal Portugal yang bergabung dengan klub raksasa Serie A pada Juni itu menjelaskan bahwa mengandalkan sistem yang kaku dengan hanya menerapkan satu formasi bukanlah pendekatan yang tepat dalam menghadapi pertandingan.

Menurut dia, ada banyak cara untuk membangun serangan, begitu pula setiap tim memiliki gaya bermain yang dapat berubah selama pertandingan.

"Jadi, saat ini bukan soal sistem, melainkan bagaimana kami memainkan permainan kami," ujar Ruben Amorim.

Ruben Amorim mengatakan timnya menunjukkan perkembangan dalam laga pramusim terakhir melawan Inter Milan dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya menghadapi Celtic.

Dia menilai salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kondisi fisik pemain agar tim mampu menerapkan gaya bermain yang menuntut intensitas tinggi, seperti lebih banyak melakukan sprint, memberikan tekanan, dan tetap menjaga kebugaran sepanjang pertandingan.