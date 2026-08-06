Derby Persahabatan Inter Milan Kontra AC Milan Berakhir Imbang dengan Skor 1-1

JawaPos.com – Inter Milan dan AC Milan bermain imbang 1-1 dalam pertandingan persahabatan pramusim yang berlangsung di Perth, Australia.

Dilansir dari laman Rfi pada Kamis (6/8), Laga bertajuk Derby della Madonnina tersebut disaksikan oleh 52.310 penonton yang memadati stadion. Kedua tim memanfaatkan pertandingan ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Inter Milan membuka keunggulan pada menit ke-52 melalui Federico Dimarco yang memanfaatkan peluang dari jarak dekat. AC Milan berusaha meningkatkan intensitas serangan setelah tertinggal dan terus menekan pertahanan rival sekotanya.

Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Christopher Nkunku mencetak gol penyeimbang melalui eksekusi penalti pada menit ke-83 setelah dilanggar Carlos Augusto di kotak terlarang.

Pelatih AC Milan, Ruben Amorim, kembali belum mampu meraih kemenangan sejak menangani Rossoneri setelah sebelumnya bermain imbang melawan Celtic.

Meski demikian, penampilan Luka Modrić yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua memberikan tambahan pengalaman di lini tengah AC Milan.

Inter Milan sebenarnya tampil lebih dominan dalam beberapa fase pertandingan, tetapi gagal mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir.

Hasil imbang ini menjadi bahan evaluasi bagi kedua tim sebelum memasuki kompetisi resmi musim baru. AC Milan dijadwalkan menghadapi Chelsea dalam laga persahabatan berikutnya di Jakarta, sedangkan Inter Milan akan bertemu Juventus di Perth.