Bek Jepang Tomiyasu Tinggalkan Ajax, Kembali ke Premier League Bersama Crystal Palace

JawaPos.com - Bek Timnas Jepang Takehiro Tomiyasu kembali ke Premier League setelah setahun meninggalkan kompetisi tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu resmi bergabung dengan Crystal Palace pada Jumat (7/8) dan akan satu tim dengan rekan setimnya di Samurai Blue, Daichi Kamada.

Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (8/8), Tomiyasu sebelumnya berstatus tanpa klub setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu bersama klub Belanda, Ajax. Ia telah mengikuti latihan bersama Crystal Palace dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya resmi bergabung.

"Saya sangat bersemangat berada di sini. Klub ini sedang dalam momen bagus, meraih tiga gelar dalam dua musim termasuk Community Shield. Saya ingin berada dalam lingkungan yang kompetitif. Di sinilah tempat yang saya inginkan," kata Tomiyasu.

Kehadiran Kamada menjadi salah satu faktor yang membuat Tomiyasu tidak asing dengan lingkungan barunya. Keduanya pernah bermain bersama ketika masih berusia 19 tahun di Sint-Truiden, Belgia, dan kembali menjadi rekan satu tim di Timnas Jepang.

"Saya bermain dengannya (Kamada) ketika berusia 19 tahun saat kami berada di Belgia. Kami juga bermain bersama di tim nasional, jadi saya tahu karakternya dan kualitasnya di lapangan," ujar Tomiyasu.

Tomiyasu bergabung dengan Arsenal dari Bologna pada 2021. Namun, perjalanan kariernya bersama klub London itu terganggu cedera lutut kanan yang berkepanjangan hingga akhirnya kedua pihak sepakat mengakhiri kerja sama pada Juli tahun lalu.

Ia kemudian memperkuat Ajax pada paruh kedua musim lalu sebelum berstatus bebas transfer dan akhirnya mendapat kesempatan kembali ke Premier League bersama Crystal Palace.

Tomiyasu juga baru saja tampil di Piala Dunia untuk kedua kalinya bersama Jepang. Langkah Samurai Blue terhenti di babak 32 besar setelah kalah 1-2 dari Brasil di Houston.