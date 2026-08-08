Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.42 WIB

Bek Jepang Tomiyasu Tinggalkan Ajax, Kembali ke Premier League Bersama Crystal Palace

Bek Jepang Takehiro Tomiyasu kini bergabung bersama Crystal Palace. - Image

Bek Jepang Takehiro Tomiyasu kini bergabung bersama Crystal Palace.

JawaPos.com - Bek Timnas Jepang Takehiro Tomiyasu kembali ke Premier League setelah setahun meninggalkan kompetisi tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu resmi bergabung dengan Crystal Palace pada Jumat (7/8) dan akan satu tim dengan rekan setimnya di Samurai Blue, Daichi Kamada.

Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (8/8), Tomiyasu sebelumnya berstatus tanpa klub setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu bersama klub Belanda, Ajax. Ia telah mengikuti latihan bersama Crystal Palace dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya resmi bergabung.

"Saya sangat bersemangat berada di sini. Klub ini sedang dalam momen bagus, meraih tiga gelar dalam dua musim termasuk Community Shield. Saya ingin berada dalam lingkungan yang kompetitif. Di sinilah tempat yang saya inginkan," kata Tomiyasu.

Kehadiran Kamada menjadi salah satu faktor yang membuat Tomiyasu tidak asing dengan lingkungan barunya. Keduanya pernah bermain bersama ketika masih berusia 19 tahun di Sint-Truiden, Belgia, dan kembali menjadi rekan satu tim di Timnas Jepang.

"Saya bermain dengannya (Kamada) ketika berusia 19 tahun saat kami berada di Belgia. Kami juga bermain bersama di tim nasional, jadi saya tahu karakternya dan kualitasnya di lapangan," ujar Tomiyasu.

Tomiyasu bergabung dengan Arsenal dari Bologna pada 2021. Namun, perjalanan kariernya bersama klub London itu terganggu cedera lutut kanan yang berkepanjangan hingga akhirnya kedua pihak sepakat mengakhiri kerja sama pada Juli tahun lalu.

Ia kemudian memperkuat Ajax pada paruh kedua musim lalu sebelum berstatus bebas transfer dan akhirnya mendapat kesempatan kembali ke Premier League bersama Crystal Palace.

Tomiyasu juga baru saja tampil di Piala Dunia untuk kedua kalinya bersama Jepang. Langkah Samurai Blue terhenti di babak 32 besar setelah kalah 1-2 dari Brasil di Houston.

Crystal Palace sendiri menyandang status juara Conference League dan akan mengawali musim baru Premier League di bawah pelatih asal Prancis, Pierre Sage. Palace dijadwalkan bertandang ke markas Everton pada 22 Agustus.

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Sumber: Kyodo News
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Caleb Yirenkyi Gabung Coventry City, Gelandang Ghana Bikin Rekor Harga Baru - Image
Sepak Bola Dunia

Caleb Yirenkyi Gabung Coventry City, Gelandang Ghana Bikin Rekor Harga Baru

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 20.55 WIB

Karier Baru Wasit Liga Inggris! Anthony Taylor Resmi Jabat Direktur Perwasitan Elite Federasi Turki - Image
Sepak Bola Dunia

Karier Baru Wasit Liga Inggris! Anthony Taylor Resmi Jabat Direktur Perwasitan Elite Federasi Turki

Rabu, 5 Agustus 2026 | 18.40 WIB

Fulham Disebut Real Madrid Cabang Inggris, Tiga Eks Los Blancos Resmi Jadi Bagian The Cottagers - Image
Sepak Bola Dunia

Fulham Disebut Real Madrid Cabang Inggris, Tiga Eks Los Blancos Resmi Jadi Bagian The Cottagers

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore