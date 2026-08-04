Fulham Disebut Real Madrid Cabang Inggris, Tiga Eks Los Blancos Resmi Jadi Bagian The Cottagers

Alvaro Arbeloa resmi latih Fulham setelah melatih Real Madrid. (ig @arbeloa)
JawaPos.com - Fulham mulai mencuri perhatian menjelang bergulirnya musim baru Premier League. Bukan karena aktivitas belanja pemain yang besar-besaran, melainkan karena proyek baru mereka yang kini memiliki keterkaitan kuat dengan Real Madrid.
Klub asal London tersebut berhasil mendatangkan tiga sosok yang sebelumnya memiliki hubungan dengan Los Blancos. Kehadiran mereka membuat banyak penggemar menyebut Fulham sebagai Real Madrid cabang Inggris.
Nama pertama adalah Alvaro Arbeloa yang dipercaya sebagai manajer baru Fulham. Mantan bek tim nasional Spanyol itu sebelumnya dikenal sebagai salah satu sosok penting dalam pembinaan pemain muda Real Madrid dan kini mendapat tantangan baru di kompetisi paling kompetitif di Inggris.
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Tak hanya pelatih, Fulham juga memperkuat lini depan dengan mendatangkan Gonzalo Garcia. Striker muda yang berkembang di akademi Real Madrid itu diharapkan mampu menambah daya gedor tim sekaligus menjadi investasi jangka panjang.
Selain Garcia, Fulham juga merekrut gelandang César Palacios. Kehadirannya menambah nuansa Real Madrid di dalam skuad. Dengan komposisi tersebut, Fulham kini memiliki fondasi yang cukup menarik karena diperkuat figur-figur yang pernah berada dalam lingkungan Los Blancos.
Kedatangan tiga nama tersebut memunculkan banyak reaksi di media sosial. Tidak sedikit pendukung sepak bola yang menyebut Fulham sedang membangun proyek dengan identitas khas Real Madrid.
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Candaan itu bahkan ikut disambut oleh akun media sosial resmi Fulham. Dalam salah satu unggahannya, admin klub menuliskan kalimat singkat, HALA FULHAM!, yang merupakan plesetan dari slogan terkenal pendukung Real Madrid, Hala Madrid.
Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet dan ramai dibagikan. Banyak yang menganggap Fulham sedang membawa nuansa baru ke Premier League dengan sentuhan khas klub raksasa Spanyol tersebut.
Meski demikian, tantangan sesungguhnya tentu akan terlihat saat kompetisi resmi dimulai. Arbeloa bersama staf pelatih harus membuktikan bahwa proyek yang dibangun bukan sekadar menarik di atas kertas, tetapi juga mampu menghadirkan hasil positif di lapangan.
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