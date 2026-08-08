Caleb Yirenkyi Gabung Coventry City, Gelandang Ghana Bikin Rekor Harga Baru

Caleb Yirenkyi bergabung dengan Coventry City dari FC Nordsjaelland. Transfer gelandang Ghana itu berpotensi menjadi rekor klub. (Dok. Yirenkyi)
Kesepakatan itu juga dilengkapi potensi bonus EUR 3 juta atau sekitar Rp61 miliar. Jika seluruh bonus terealisasi, nilai transfer Yirenkyi akan semakin mempertegas besarnya investasi Coventry untuk menghadapi persaingan di Premier League.
Yirenkyi datang ke Inggris dengan modal musim yang impresif bersama FC Nordsjaelland. Ia dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Liga Super Denmark 2025/2026 dan masuk dalam Tim Terbaik musim tersebut.
Sepanjang musim, Yirenkyi membantu Nordsjaelland finis di posisi ketiga dan mengamankan tiket ke UEFA Conference League. Penampilannya membuat nama Yirenkyi semakin diperhitungkan sebagai salah satu talenta muda Ghana yang berkembang di Eropa.
Panggung Piala Dunia 2026 kemudian membuat perhatian terhadap Yirenkyi semakin besar. Ia mencetak gol kemenangan Ghana atas Panama pada menit ke-95 dalam laga pembuka Grup L.
Gol tersebut lahir setelah Brandon Thomas-Asante memberikan umpan yang diselesaikan Yirenkyi untuk memastikan kemenangan 1-0 Ghana. Thomas-Asante, yang juga merupakan pemain Coventry City, kini akan kembali menjadi rekan setimnya di level klub.
Perjalanan Yirenkyi menuju sepak bola profesional dimulai dari akademi Right to Dream di Ghana. Ia kemudian bergabung dengan FC Nordsjaelland pada 2024 dan menjalani debut senior pada September tahun yang sama ketika masih berusia 18 tahun.
Dalam waktu relatif singkat, Yirenkyi berkembang menjadi bagian penting dari skuad Nordsjaelland. Performa tersebut mengantarkannya ke tim nasional Ghana dan kemudian ke Piala Dunia 2026.
Kini, Yirenkyi menghadapi tantangan baru bersama Coventry City. Kepindahan tersebut menjadi pengalaman pertamanya bermain di Premier League, sekaligus mempertemukannya dengan Frank Lampard sebagai pelatih.
“Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub ini. Saya sudah banyak mendengar tentang Coventry dan merasa sangat positif berada di sini,” ujar Yirenkyi dikutip dari situs resmi klub.
Yirenkyi juga mengaku tertarik dengan pendekatan Lampard. Ia menilai gaya bermain yang ditawarkan pelatih asal Inggris tersebut sesuai dengan karakter permainannya.
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Jawa Pos
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