Karier Baru Wasit Liga Inggris! Anthony Taylor Resmi Jabat Direktur Perwasitan Elite Federasi Turki

JawaPos.com - Anthony Taylor tidak membutuhkan waktu lama untuk memulai babak baru setelah pensiun sebagai wasit. Federasi Sepak Bola Turki mempercayainya memimpin pengembangan perwasitan elite di tengah upaya meningkatkan kualitas perangkat pertandingan.

Mantan wasit Premier League Anthony Taylor resmi memulai karier barunya di luar lapangan. Tak lama setelah mengumumkan pensiun, pria asal Inggris itu dipercaya menjabat Direktur Perwasitan Elite Federasi Sepak Bola Turki (TFF).

Penunjukan tersebut menjadi langkah penting bagi TFF yang sedang berupaya meningkatkan kualitas perwasitan. Taylor akan bertanggung jawab memimpin pengembangan teknis dan strategi perangkat pertandingan di level elite.

Kabar tersebut dikonfirmasi kepada Press Association melalui firma hukum Trinity Chambers. Pengacara Fraser Williamson mewakili Taylor dalam proses penunjukan tersebut.

"Taylor akan memimpin posisi strategis dan teknis perwasitan elite di Federasi Sepak Bola Turki, mendukung ambisi organisasi untuk lebih mengembangkan perangkat pertandingan serta memperkuat program perwasitan dengan standar UEFA dan FIFA," demikian pernyataan Trinity dikutip ESPN.

Penunjukan Taylor datang ketika dunia perwasitan Super Lig tengah menjadi sorotan. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah perangkat pertandingan dikabarkan terseret kasus dugaan taruhan yang memicu penyelidikan oleh TFF.

Latar belakang itulah yang membuat kehadiran Taylor dinilai penting. Dengan pengalaman panjang di level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia, dia diharapkan mampu membantu meningkatkan standar perwasitan di Turki.

Taylor mengakhiri karier sebagai wasit profesional setelah lebih dari dua dekade bertugas di lapangan. Sejak promosi ke Premier League pada 2010, dia memimpin 668 pertandingan profesional di level domestik serta dipercaya memimpin pertandingan pada Euro 2020, Piala Dunia 2022, dan Piala Dunia 2026.

Keputusan pensiun diumumkannya bulan lalu setelah menuntaskan tugas di ajang Piala Dunia.