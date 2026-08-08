Drama Transfer! Arsenal dan Manchester United Berebut Pio Esposito, Harga Fantastis dari Inter Milan

JawaPos.com - Persaingan dua raksasa Premier League atau Liga Inggris, Arsenal dan Manchester United, dipastikan belum berakhir di bursa transfer musim panas 2026.

Kali ini, keduanya dikabarkan mengincar striker muda Inter Milan, Pio Esposito, yang tampil menjanjikan bersama Nerazzurri.

Penyerang berusia 21 tahun tersebut menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan setelah menunjukkan performa impresif selama pramusim Inter Milan. Ketajamannya membuat sejumlah klub elite Eropa mulai memasukkan namanya ke dalam daftar incaran.

Laporan dari Inggris menyebutkan bahwa Arsenal saat ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Esposito. Namun, Manchester United masih terus memantau situasi dan siap masuk dalam persaingan apabila peluang transfer terbuka.

Pemandu bakat dari kedua klub diketahui hadir saat Inter Milan menghadapi AC Milan dalam laga pramusim di Perth, Australia.

Mereka datang untuk melihat langsung perkembangan Esposito yang dipercaya sebagai salah satu aset masa depan sepak bola Italia.

Penampilan sang striker disebut mampu memenuhi ekspektasi. Dengan postur mencapai 190 sentimeter, Esposito tampil dominan dalam duel udara, kuat menahan bola, dan mampu menjadi titik tumpu serangan Inter Milan.

Arsenal disebut telah mengikuti perkembangan Esposito sejak beberapa bulan terakhir. Manajer Mikel Arteta masih ingin memperkuat lini depan meski sebelumnya telah mendatangkan Viktor Gyokeres serta masih memiliki Kai Havertz dalam skuadnya.