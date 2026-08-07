Manchester United dan Arsenal Berebut Kaua Elias, Siapa Sebenarnya Striker Muda Shakhtar Donetsk

JawaPos.com - Manchester United dan Arsenal dikabarkan semakin serius dalam perburuan penyerang muda asal Brasil, Kaua Elias, pada bursa transfer musim panas.
Penampilan impresif sang striker bersama Shakhtar Donetsk membuat dua raksasa Premier League itu kembali mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung aksinya di Liga Ukraina.
Kaua Elias menjadi sorotan setelah tampil gemilang saat Shakhtar Donetsk menghancurkan Kudrivka dengan skor 5-1 di Lviv.
Dalam pertandingan tersebut, penyerang berusia 20 tahun itu mencetak hattrick sempurna melalui sundulan kepala, kaki kiri, dan kaki kanan pada babak kedua.
Performa tersebut diyakini semakin memperkuat keyakinan Arsenal dan Manchester United untuk memasukkan nama Elias ke dalam daftar prioritas transfer. Tak hanya dua klub Inggris itu, AC Milan dan Porto juga disebut ikut memonitor perkembangan mantan pemain Fluminense tersebut.
Laporan dari sejumlah media Inggris menyebutkan para pencari bakat Arsenal dan Manchester United memberikan penilaian positif terhadap penampilan Elias.
Ia dinilai memiliki paket komplet sebagai penyerang modern berkat kemampuan menggunakan kedua kaki, duel udara yang kuat, serta penyelesaian akhir yang tenang di depan gawang.
Arsenal sendiri masih berupaya menambah kekuatan di lini depan demi menjaga daya saing musim ini. Manajer Mikel Arteta disebut mencari penyerang tengah yang mampu menjadi solusi jangka panjang sekaligus menambah variasi permainan tim.
Kaua Elias dianggap sesuai dengan karakter permainan Arsenal. Selain piawai mencetak gol, ia juga mampu bermain sebagai target man, membuka ruang bagi rekan setim, hingga melakukan pergerakan tanpa bola yang efektif untuk membongkar pertahanan lawan.
Di sisi lain, Manchester United juga tengah mengevaluasi sejumlah opsi untuk memperkuat sektor penyerangan. Masa depan beberapa pemain depan masih menjadi tanda tanya sehingga klub ingin memiliki alternatif baru yang bisa berkembang dalam beberapa musim ke depan.
Laporan internal yang diterima tim pencari bakat United menyebut Elias memiliki potensi besar menjadi striker papan atas jika mendapatkan lingkungan yang tepat untuk berkembang.
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