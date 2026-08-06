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Risma Azzah Fatin
Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.26 WIB

Arsenal Takluk dari Real Betis dengan Skor 3-1 dalam Pertandingan Pramusim 2026/27

Arsenal vs Real Betis dalam laga pramusim 2026/27 (Instagram @realbetisbalompie) - Image

Arsenal vs Real Betis dalam laga pramusim 2026/27 (Instagram @realbetisbalompie)

JawaPos.com – Arsenal menelan kekalahan 1-3 dari Real Betis dalam pertandingan persahabatan pramusim yang berlangsung di Stadion Aviva, Dublin.

Dilansir dari laman ESPN pada Kamis (6/8), Arsenal tampak banyak menurunkan mayoritas pemain inti, Namun The Gunners gagal menampilkan permainan terbaik, terutama di sektor pertahanan.

Real Betis mampu mencetak tiga gol pada babak pertama dan menguasai jalannya pertandingan sejak awal.

Rodrigo Riquelme membuka keunggulan Real Betis setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Arsenal. Nelson Deossa kemudian menggandakan keunggulan melalui tendangan jarak jauh yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Kepa Arrizabalaga.

Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Piero Hincapié yang memanfaatkan umpan sepak pojok Christos Tzolis.

Real Betis kembali memperlebar keunggulan menjadi 3-1 setelah Pablo Fornals memanfaatkan kesalahan Kai Havertz yang kehilangan bola di dekat kotak penalti.

Memasuki babak kedua, pelatih Mikel Arteta melakukan sejumlah pergantian pemain, termasuk memasukkan Gabriel Magalhães dan Gabriel Martinelli. Meski tampil lebih baik, Arsenal tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya untuk mengejar ketertinggalan.

Arsenal bahkan nyaris kembali kebobolan apabila penyelamatan Islan Meslier tidak menggagalkan peluang Real Betis. Hasil buruk tersebut semakin lengkap setelah Louie Copley mengalami cedera lutut dan harus meninggalkan lapangan lebih awal.

Arsenal selanjutnya akan menghadapi Borussia Dortmund dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Emirates pada 9 Agustus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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