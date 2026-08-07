Arsenal Resmi Datangkan Bruno Guimaraes, Mikel Arteta Punya Lini Tengah Mewah

Arsenal resmi merekrut Bruno Guimaraes dari Newcastle. Lini tengah The Gunners kini makin mewah untuk memburu gelar Premier League dan Liga Champions. (Flashscore)
JawaPos.com – Manajer Arsenal Mikel Arteta terus memperkuat lini tengah dalam tiga musim terakhir. Setelah mendatangkan Declan Rice pada musim panas 2023, Mikel Merino (2024), Martin Zubimendi dan Eberechi Eze (2025), kini The Gunners resmi merekrut Bruno Guimaraes pada Rabu (6/8).
Gelandang serbabisa timnas Brasil di Piala Dunia 2026 sekaligus mantan kapten Newcastle United itu diboyong dengan nilai transfer GBP 75 juta atau sekitar Rp 1,8 triliun.
Seperti Rice dan Merino, Guimaraes memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang bertahan, box-to-box, hingga gelandang serang di lini tengah.
Dengan hadirnya Guimaraes, Arsenal kini memiliki deretan gelandang berkualitas, yakni Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Martin Odegaard, Eberechi Eze, hingga Myles Lewis-Skelly yang musim lalu beberapa kali dimainkan sebagai gelandang meski berposisi asli sebagai bek kiri.
Media Inggris seperti Daily Mail dan Football London bahkan menyebut Arsenal memiliki lini tengah paling mewah di Premier League musim ini.
Bek Arsenal Riccardo Calafiori menilai kehadiran Guimaraes akan membuat The Gunners semakin kompetitif, baik di kompetisi domestik maupun Liga Champions.
"Kami sudah berada di level tinggi dan akan semakin tinggi lagi. Aku rasa kami membutuhkan pemain seperti itu (Guimaraes) ke depannya," ujar bek timnas Italia tersebut seperti dikutip Evening Standard.
Di balik kualitasnya, Guimaraes datang dengan catatan cedera hamstring yang sempat membuatnya absen selama 63 hari atau 14 pertandingan bersama Newcastle pada paruh kedua musim lalu.
Cedera serupa juga pernah dialaminya pada awal musim 2022–2023 sehingga harus menepi selama 23 hari dan melewatkan tiga pertandingan.
Riwayat tersebut menjadi perhatian Arsenal. Terlebih, Guimaraes termasuk pemain yang paling sering dilanggar lawan di Premier League musim lalu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi