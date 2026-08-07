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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.08 WIB

João Cancelo Semakin Dekat Kembali Memperkuat Barcelona Setelah Negosiasi Positif dengan Al Hilal

Joao Cancelo (Bein Sports) - Image

Joao Cancelo (Bein Sports)

JawaPos.com – FC Barcelona terus berupaya menyelesaikan transfer permanen João Cancelo pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Bek asal Portugal tersebut menjadi salah satu prioritas utama klub setelah memberikan penampilan yang meyakinkan selama masa peminjamannya di Camp Nou.

Barcelona dikabarkan tengah bernegosiasi dengan Al Hilal untuk mencapai kesepakatan senilai EUR 8 juta hingga EUR 10 juta atau sekitar Rp152 miliar hingga Rp190 miliar.

Keinginan Barcelona untuk merekrut Cancelo mendapat dukungan penuh dari sang pemain yang ingin kembali melanjutkan karier di kompetisi Eropa.

Sejumlah laporan menyebutkan Cancelo tidak mengikuti pemusatan latihan pramusim Al Hilal karena memprioritaskan kepindahan ke Barcelona.

Situasi tersebut membuat proses negosiasi antara kedua klub terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Pelatih Hansi Flick menilai keberadaan Cancelo penting untuk mempertahankan kekuatan inti skuad dalam menghadapi persaingan musim baru.

Kemampuan Cancelo bermain sebagai bek kanan, bek kiri, maupun membantu lini tengah dinilai memberikan fleksibilitas taktis yang dibutuhkan Barcelona.

Fleksibilitas tersebut memungkinkan Barcelona menerapkan berbagai variasi strategi tanpa harus banyak mengubah komposisi pemain di lapangan.

Direktur olahraga Barcelona, Deco, tetap optimistis kesepakatan transfer dapat diselesaikan sebelum penutupan bursa transfer musim panas.

Editor: Hanny Suwindari
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