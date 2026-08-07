Jalani Tur Pramusim di Jakarta, Xabi Alonso Ingin Chelsea Bangun Mentalitas Pemenang

JawaPos.com - Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menatap antusias pertandingan melawan AC Milan dalam tur pramusim di Jakarta. Alonso mengatakan tur pramusim ini dimanfaatkan untuk membangun mentalitas pemenang skuad The Blues -julukan Chelsea.

"Kami ingin memiliki semangat tim yang hebat, dan itu dibangun setiap hari dengan budaya yang baik di dalam gedung (fasilitas latihan),” kata Alonso dalam konferensi pers jelang laga melawan AC Milan di Jakarta, Jumat (7/8).

“Memiliki kebersamaan, kepercayaan, dan hubungan baik antar pemain sangatlah penting untuk membangun mentalitas pemenang," sambungnya.

Chelsea dan AC Milan menyambangi Jakarta dalam tur pramusim Asia. Kedua tim raksasa Eropa itu akan saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (8/8) 19.00 WIB.

Alonso menyambut antusias laga uji coba tersebut. Pasalnya, laga ini mempertemukan dua klub raksasa Eropa. Juru taktik asal Spanyol itu berharap anak asuhnya bisa memberikan penampilan terbaiknya melawan AC Milan.

"Ini adalah pertandingan persahabatan yang hebat yang akan kami jalani besok. Ini adalah bagian dari persiapan pramusim kami dan kami berharap dapat menyajikan permainan sepak bola yang luar biasa sehingga orang-orang yang datang ke stadion besok dapat menikmatinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Alonso menugungkap alasan Chelsea memilih Indonesia sebagai salah satu tujuan tur pramusim. Ia menilai momen tersebut menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan para pendukung Chelsea di Tanah Air.

"Kami tahu sepak bola sudah begitu global. Kami mungkin berbasis di London, namun kami tahu dan kami merasakan dukungan luar biasa di mana-mana. Kami melihat kaos Chelsea di mana pun kami berada dan kami ingin membalas mereka dengan kehadiran kami di sini," ungkap Alonso.