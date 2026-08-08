Milanisti dari Banjarnegara Antusias Saksikan Duel Chelsea vs AC Milan: Akhirnya Nonton Langsung!

JawaPos.com - Pendukung Chelsea dan AC Milan di Indonesia mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), lokasi berlangsung laga uji coba dua klub raksasa Eropa tersebut. Para fans sangat antusias ingin menyaksikan tim kesayangannya bertanding.

Sesuai jadwal, pertandingan Chelsea versus AC Milan akan berlangsung di SUGBK, Sabtu (8/8) pukul 19.00 WIB. Laga bertajuk Indonesia Super Cup ini menyedot perhatian publik Tanah Air, mengingat kedua klub tersebut punya basis suporter yang cukup besar di Indonesia.

Pendukung kedua klub dari berbagai penjuru kota memadati SUGBK untuk menyaksikan langsung tim favoritnya. Tak terkecuali Ardian, seorang Milanisti Indonesia yang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pria berusia 31 tahun itu mengaku kepincut AC Milan karena sosok pemain Brasil, Kaka. Kecintaan Ardian terhadap tim berjulukkan Rossoneri itu semakin menjadi-jadi ketika Kaka sukses membawa klub merebut Scudetto 2003/2004.

“Saya menggemari Milan sejak 2003 tepatnya ketika Kaka jadi pemain baru AC Milan. Waktu itu jadi musim debut sekaligus Scudetto pertama buat Kaka di AC Milan,” ujar Ardian kepada JawaPos.com di SUGBK, Sabtu (8/8/2026).

Ardian tak ingin menyia-nyiakan momentum kehadiran AC Milan ke Tanah Air. Setelah lebih dari dua dekade jadi penonton layar kaca, akhirnya ia bisa menyaksikan langsung permainan Rossoneri dengan mata kepalanya sendiri.

Ini jadi salah satu wishlist yang bisa saya capai, akhirnya saya bisa lihat langsung melalui mata kepala saya sendiri, tim idola saya hadir di Indonesia. Untuk prediksi, skor 2-1 buat kemenangan AC Milan,” tutur Ardian.

Adapun laga uji coba ini menjadi bagian dari persiapan AC Milan dan Chelsea menuju kompetisi musim depan. Terlebih, kedua tim juga sama-sama dipegang oleh pelatih baru.