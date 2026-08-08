1.200 petugas Gabungan Amankan pertandingan Chelsea vs AC Milan di GBK Jakarta

JawaPos.com – Pertandingan antara Chelsea vs AC milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, sabtu (8/8) malam menjadi perhatian Polda Metro Jaya. Sedikitnya 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan itu.

"Sebanyak 1.200 personel gabungan kami siapkan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada pemain, ofisial, wasit, penonton, serta masyarakat di sekitar kawasan GBK,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto di Jakarta, Sabtu (8/8) sebagaimana dilansir dari Antara.

Kick off pertandingan dimulai pukul 19.00 WIB. Hingga berita ini ditayangkan, skor masih sama kuat 0-0 antara kedua tim.

Budi mengatakan pengamanan disiapkan secara berlapis untuk memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Personel yang diterjunkan terdiri dari 869 anggota Polda Metro Jaya, 165 dari Polres Metro Jakarta Pusat, 65 BKO TNI, serta 101 personel Pemprov DKI Jakarta dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan pemadam kebakaran.

"Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif, humanis, dan preventif, meliputi sterilisasi lokasi, pemeriksaan akses masuk, pengawalan pemain dan ofisial, patroli kawasan, serta pengaturan lalu lintas," jelasnya.

Sebelum pertandingan, apparat melakukan sterilisasi dengan melibatkan Unit Jibom Satbrimob dan K-9 Ditsamapta Polda Metro Jaya.

Sedangkan rekayasa lalu lintas di sekitar Senayan dan GBK diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.

Budi mengimbau penonton untuk datang membawa tiket sesuai ketentuan, tidak membawa barang terlarang atau berbahaya, serta mengikuti arahan petugas dan penyelenggara.