Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan Indonesia Super Cup 2026, Tayang Malam Ini!

JawaPos.com - Dua raksasa Eropa bakal berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada pukul 19.00 WIB. Link live streaming Chelsea vs AC Milan di Indonesia Super Cup 2026 banyak dicari penggemar sepak bola, malam ini, Sabtu (8/8).

Jalannya laga ini disiarkan langsung melalui TVRI dan layanan live streaming dengan link yang bisa diakses di akhir artikel.

Setelah sekian lama, dua tim besar Eropa akan kembali mentas di Indonesia. Menariknya, kedua tim akan saling beradu yakni Chelsea dan AC Milan.

The Blues menjadi salah satu tim sukses Inggris dalam 20 tahun terakhir, sedangkan Rossoneri masih menjadi tiga besar tim raksasa di Italia.

Bermain di Indonesia, pelatih Xabi Alonso sangat senang dan menyebut hal ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri dengan fans.

"Ini adalah saat yang tepat untuk lebih dekat dengan para pendukung kami di Indonesia, atau mereka yang bisa datang ke Jakarta. Kami tahu sepak bola itu mendunia; meskipun kami berbasis di London, kami memiliki dukungan luar biasa di mana-mana dan selalu melihat orang-orang mengenakan seragam biru ke mana pun kami pergi," ujar Alonso dikutip dari laman resmi klub.

"Kami telah menjalani latihan dan persiapan [selama pramusim], dan saya sangat senang dengan sikap serta karakter para pemain; kami sadar bahwa hal itu merupakan bagian yang sangat penting dari tur ini," lanjut dia.

Jelang musim baru, Chelsea yang pada musim depan absen di pentas Eropa membeli empat pemain baru. Marco Palestra dari Atalanta, Morgan Rogers dari Aston Villa, Jordan Henderson dari Brentford, dan Danny Welbeck diboyong dari Brighton. Namun dalam kunjungan ke Jakarta, hanya Palestra dan Welbeck yang turut serta.