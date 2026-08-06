Francisco Rivera Pemain Terbaik Piala Presiden 2026! Kapten Persebaya Surabaya Raih Rp 100 Juta

JawaPos.com — Francisco Rivera dinobatkan sebagai pemain terbaik final Piala Presiden 2026 dan berhak menerima hadiah uang tunai Rp 100 juta setelah membawa Persebaya Surabaya menjadi juara di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Gelar tersebut melengkapi kemenangan dramatis Green Force atas Persib Bandung lewat adu penalti 6-5.

Francisco Rivera Jadi Pemain Terbaik Final Piala Presiden 2026 Francisco Rivera menjadi pemain terbaik final Piala Presiden 2026 setelah Persebaya Surabaya mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 6-5.

Sebagai penghargaan atas penampilannya, kapten Persebaya Surabaya tersebut mendapatkan uang tunai sebesar Rp 100 juta.

Penghargaan itu terasa semakin spesial karena Rivera menjadi bagian penting dari keberhasilan Persebaya Surabaya meraih trofi Piala Presiden untuk kali pertama.

Gelar tersebut sekaligus menuntaskan rasa penasaran Green Force setelah sebelumnya kalah dari Arema FC pada final edisi 2019.

Rivera dan rekan-rekannya harus melewati pertandingan panjang sebelum memastikan gelar juara. Skor 1-1 bertahan selama 90 menit dan extra time dua kali 15 menit, sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti.

Ramadhan Sananta Buka Keunggulan Persebaya Surabaya Pertandingan final Piala Presiden 2026 berlangsung sengit sejak awal ketika Persib Bandung langsung mengambil inisiatif serangan.