Tidak Ada Konvoi Juara Piala Presiden 2026 Hari Ini, Persebaya Surabaya Pilih Liburan di Bali

Persebaya Surabaya merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti 6-5. (Piala Presiden 2026)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan tidak menggelar konvoi penyambutan setelah menjuarai Piala Presiden 2026, dengan pemain dan tim pelatih memilih berlibur di Bali usai mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti 6-5 setelah bermain 1-1 selama 120 menit di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) malam.
Gelar Piala Presiden 2026 menjadi trofi perdana Persebaya Surabaya di ajang tersebut sekaligus menambah energi positif menjelang kompetisi musim 2026/2027.
Namun, alih-alih langsung kembali ke Surabaya untuk melakukan konvoi juara, skuad Green Force memilih menikmati waktu istirahat lebih dulu di Bali setelah menjalani turnamen pramusim dengan jadwal yang padat.
Keputusan berlibur di Bali diambil pemain dan tim pelatih setelah perjalanan panjang Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 yang dinilai sangat melelahkan.
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Persebaya Surabaya menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan di kanal Instagram resmi klub pada Jumat (7/8/2026), sehari setelah memastikan gelar juara.
“Pemain dan tim pelatih memutuskan berlibur di Bali setelah mengikuti turnamen Piala Presiden yang sangat melelahkan,” tulis Persebaya Surabaya, Jumat (7/8/2026).
Pernyataan itu memperjelas alasan skuad Green Force tidak langsung menggelar agenda penyambutan besar di Surabaya setelah mengangkat trofi Piala Presiden 2026.
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Perjalanan Persebaya Surabaya di turnamen tersebut memang berakhir dengan catatan sempurna.
Green Force menjadi juara Grup B dengan 9 poin, kemudian menyingkirkan Arema FC 1-0 di semifinal sebelum menaklukkan Persib Bandung pada partai final melalui drama adu penalti dengan skor 6-5 setelah laga berakhir 1-1 sampai extra time.
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