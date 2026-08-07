Dari Gaji Fantastis Sampai Salon Istri! Ini Fasilitas yang Disiapkan Trabzonspor untuk Mo Salah

JawaPos.com - Kabar mengenai kemungkinan kepindahan Mohamed Salah ke Liga Turki kembali mencuri perhatian.

Kali ini, Trabzonspor disebut-sebut menyiapkan paket luar biasa untuk membujuk bintang asal Mesir tersebut agar bersedia bergabung.

Informasi yang beredar dari akun X @KadikoyMedya_ menyebutkan bahwa klub berjuluk Karadeniz Fırtınası itu siap menggelontorkan biaya dalam jumlah sangat besar, tidak hanya untuk gaji, tetapi juga berbagai fasilitas mewah bagi Salah dan keluarganya.

Dalam rincian yang ramai dibahas di media sosial, Trabzonspor dikabarkan menawarkan gaji tahunan sebesar 30 juta euro.

Selain itu, klub juga disebut menyiapkan bonus penandatanganan senilai 20 juta euro serta komisi agen sebesar 14 juta euro.

Tak berhenti di situ, paket yang diklaim disiapkan juga mencakup dua vila mewah, masing-masing berada di Dubai dan kawasan wisata Uzungöl di Turki.

Kedua properti tersebut disebut menjadi bagian dari upaya klub memberikan kenyamanan maksimal kepada sang pemain.

Fasilitas lain yang ikut menjadi sorotan adalah pemberian mobil BMW mewah untuk sejumlah anggota keluarga Salah. Mulai dari ayah, ibu, saudara, hingga istrinya disebut akan menerima kendaraan premium tersebut apabila transfer benar-benar terealisasi.