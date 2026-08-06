Mohamed Salah Dapat 100 Persen Profit Penjualan Jersey Trabzonspor di Luar Turki

Mohamed Salah memperoleh klausul istimewa dalam kontraknya di Trabzonspor, termasuk hak atas keuntungan penjualan jersey di luar Turki. (Bein Sports)
JawaPos.com - Klub baru Mohamed Salah akhirnya terungkap pada Selasa (5/8). Mantan wide attacker Liverpool FC itu resmi berlabuh ke klub Super Lig Turki, Trabzonspor.
Salah satu hal yang menarik perhatian adalah klausul dalam kontrak Salah. Pemain asal Mesir tersebut mendapat hak atas keuntungan penjualan jersey Trabzonspor yang menggunakan namanya.
Seperti dilaporkan sejumlah media Turki, Salah akan menerima 100 persen profit dari penjualan jersey Trabzonspor di luar Turki.
Sementara itu, untuk penjualan jersey di dalam negeri, kapten timnas Mesir tersebut akan memperoleh 25 persen dari keuntungan.
Klausul tersebut melengkapi nilai kontraknya yang mencapai EUR 23 juta atau sekitar Rp 475,4 miliar per tahun. Selain itu, Salah juga menerima biaya lain-lain senilai EUR 20 juta atau sekitar Rp 413,4 miliar.
"Trabzon, apakah kalian sudah siap? Kita akan segera bertemu (di lapangan)," kata Salah di laman resmi klub.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Hasil Piala Presiden: Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0, Yuran Fernandes Gacor!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir