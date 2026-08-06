Mohamed Salah Dapat 100 Persen Profit Penjualan Jersey Trabzonspor di Luar Turki

JawaPos.com - Klub baru Mohamed Salah akhirnya terungkap pada Selasa (5/8). Mantan wide attacker Liverpool FC itu resmi berlabuh ke klub Super Lig Turki, Trabzonspor.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah klausul dalam kontrak Salah. Pemain asal Mesir tersebut mendapat hak atas keuntungan penjualan jersey Trabzonspor yang menggunakan namanya.

Seperti dilaporkan sejumlah media Turki, Salah akan menerima 100 persen profit dari penjualan jersey Trabzonspor di luar Turki.

Sementara itu, untuk penjualan jersey di dalam negeri, kapten timnas Mesir tersebut akan memperoleh 25 persen dari keuntungan.

Klausul tersebut melengkapi nilai kontraknya yang mencapai EUR 23 juta atau sekitar Rp 475,4 miliar per tahun. Selain itu, Salah juga menerima biaya lain-lain senilai EUR 20 juta atau sekitar Rp 413,4 miliar.