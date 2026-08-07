Liverpool Ikut Perburuan Djed Spence, Tottenham Siap Lepas dengan Banderol Fantastis

JawaPos.com - Liverpool dikabarkan mulai menyusun rencana untuk memperkuat sektor pertahanan pada bursa transfer musim panas 2026.

Salah satu nama yang kini masuk radar The Reds adalah bek serbabisa Tottenham Hotspur, Djed Spence, yang tampil gemilang bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 25 tahun itu mencuri perhatian setelah menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan Inggris hingga meraih posisi ketiga.

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Penampilan impresifnya di fase gugur, termasuk saat menghadapi Meksiko, Norwegia, dan Argentina, membuat nilai jual Spence meningkat tajam.

Ketertarikan Liverpool bukan tanpa alasan. Spence dikenal sebagai bek modern yang mampu bermain di sisi kanan maupun kiri pertahanan.

Fleksibilitas tersebut dinilai cocok dengan kebutuhan skuad asuhan Arne Slot yang menginginkan kedalaman tim untuk menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim depan.

Meski demikian, peluang Liverpool mendapatkan tanda tangan Spence dipastikan tidak akan mudah. Sejumlah klub Premier League dan Serie A juga terus memantau perkembangan situasi sang pemain di Tottenham.

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Spurs sendiri dikabarkan tidak menutup pintu untuk melepas Spence pada bursa transfer kali ini. Manajemen klub disebut memasang harga sekitar 35 juta poundsterling atau setara Rp770 miliar bagi klub yang serius ingin memboyongnya.