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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 Juli 2026 | 12.27 WIB

FIFA ASEAN Cup 2026 Siapkan Hadiah Fantastis, Juara Divisi 1 Kantongi USD1 Juta

Timnas Indonesia berpeluang tampil di dua turnamen berbeda pada 2026, yakni ASEAN Hyundai Cup dan FIFA ASEAN Cup yang memiliki regulasi serta dampak berbeda terhadap ranking FIFA. (PSSI) - Image

Timnas Indonesia berpeluang tampil di dua turnamen berbeda pada 2026, yakni ASEAN Hyundai Cup dan FIFA ASEAN Cup yang memiliki regulasi serta dampak berbeda terhadap ranking FIFA. (PSSI)

JawaPos.com - FIFA ASEAN Cup 2026 tidak hanya menghadirkan format kompetisi baru bagi negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga menawarkan hadiah yang jauh lebih besar dibandingkan turnamen regional yang sudah ada.

Setelah memastikan daftar peserta, hasil pembagian grup, serta format pertandingan, FIFA kini mengungkap rincian hadiah yang akan diterima setiap tim sepanjang turnamen.

Nilai hadiah yang disiapkan menjadi salah satu daya tarik utama. Tim yang berhasil menjadi juara Divisi 1 akan membawa pulang hadiah sebesar USD1 juta atau sekitar Rp18 miliar.

Angka tersebut menjadi hadiah terbesar dalam sejarah turnamen sepak bola kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, juara Divisi 2 juga tetap memperoleh apresiasi berupa hadiah senilai USD300 ribu atau sekitar Rp4,8 miliar.

Selain hadiah bagi juara, seluruh peserta yang tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 dipastikan menerima biaya partisipasi sebesar USD125 ribu atau sekitar Rp2 miliar.

Tak hanya itu, FIFA juga menyiapkan bonus tambahan berdasarkan performa setiap tim selama turnamen.

Insentif tersebut diberikan untuk setiap kemenangan maupun hasil imbang yang diraih, sehingga setiap pertandingan memiliki nilai finansial tersendiri bagi peserta.

Skema hadiah ini membuat setiap negara memiliki peluang untuk memperoleh pemasukan lebih besar, bahkan sebelum melangkah hingga babak final.

Editor: Banu Adikara
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