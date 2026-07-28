Erick Thohir Pastikan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari FIFA sekaligus detail penyelenggaraan ajang tersebut.

FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan gebrakan baru yang dilakukan FIFA. Sejak awal diluncurkannya kompetisi baru tersebut, Indonesia dirumorkan akan menjadi tuan rumah pada edisi perdana.

Rumor tersebut semakin kencang setelah akun instagram pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membocorkan bahwa Indonesia resmi jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Dalam unggahannya, ajang tersebut akan bergulir di Indonesia pada 23 September sampai 3 Oktober 2026.

Kini, Erick mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat kepada Presiden FIFA terkait penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Saat ini, pihaknya masih menunggu surat balasan dari FIFA mengenai detail kerja sama tersebut.

“Alhamdulillah Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih, sudah mengeluarkan dukungan pemerintah yang sudah dikirimkan kepada Presiden FIFA. Dan kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerja sama dari FIFA dengan kita sebagai tuan rumah,” kata Erick kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (28/7/2026).

Erick menyampaikan bahwa Indonesia dan Hongkong akan dipercaya sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Meski begitu, pembagian wilayah pertandingan, komposisi peserta, hingga sistem penentuan unggulan sepenuhnya masih menjadi kewenangan FIFA.

“Dan sepertinya ada dua nanti tuan rumahnya, Indonesia sama Hong Kong kalau enggak salah. Nanti kita lihat seperti apa pembagian wilayahnya, timnya, komposisi ranking-nya, itu semua kan memang domainnya FIFA. Mudah-mudahan kalau 1–2 minggu ada pengumuman dari FIFA langsung, ya kami sangat senang. Berarti di September–Oktober ini akan menjadi kegiatan besar, kembali sepak bola lagi,” terangnya.