Reaksi Pelatih Singapura Satu Grup dengan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selebrasi pemain Timnas Singapura di Grup A Piala AFF 2026. (FAS)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Singapura, Gavin Lee, menyambut positif hasil drawing FIFA ASEAN Cup 2026 yang menempatkan tim asuhannya satu grup dengan Timnas Indonesia di Divisi 1. Dia mengatakan, turnamen tersebut akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mengukur kekuatan skuad The Lions - julukan Timnas Singapura.
"Turnamen ini datang pada momen yang sangat penting bagi kami. Menghadapi lawan-lawan berkualitas dari kawasan memberikan kesempatan lain bagi kami untuk menguji kemampuan tim dan melihat sejauh mana perkembangan kami,” ujar Gavin Lee, dilansir dari laman resmi FAS, Kamis (30/7/2026).
Gavin Lee menyebut skuad Singapura sedang dalam grafik positif. Ia mengatakan The Lions butuh jam terbang yang lebih banyak untuk terus meningkatkan kualitas skuad. Oleh karena itu, ia menyambut positif gelaran FIFA ASEAN Cup 2026.
“Kami memang telah menunjukkan kemajuan, tetapi kami sadar perjalanan kami masih panjang. Setiap agenda internasional adalah kesempatan untuk terus meningkatkan standar permainan, berkembang, dan tampil lebih konsisten,” ujarnya.
“Itulah tantangan yang kami tetapkan bagi diri kami sendiri, dan fokus kami adalah memaksimalkan setiap kesempatan untuk terus berkembang sebagai sebuah tim,” lanjut Gavin Lee.
Sebagaimana diketahui, FIFA melakukan gebrakan baru dengan menggulirkan FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen yang mempertemukan antarnegara Asia Tenggara dan beberapa tim negara undangan itu dibuat demi meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan tersebut.
Sesuai rencana, FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar pada 24 September hingga 3 Oktober 2026 mendatang. Format turnamen tersebut membagi peserta ke dalam dua divisi. Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Divisi 1, sementara Hongkong tuan rumah Divisi 2.
Divisi 1 dihuni delapan tim negara yang terbagi dalam dua grup. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia sebagai tuan rumah masuk Grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara Grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.
Persaingan di Grup A Divisi 1 pun sangat menarik untuk dinantikan. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat. Singapura saat ini tidak bisa dianggap remeh, terlebih mereka telah menunjukkan performa positif di Piala AFF 2026 dengan meraih dua kemenangan yang membuatnya memuncaki klasemen sementara Grup A.
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