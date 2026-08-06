Negosiasi Julián Álvarez Menuju Barcelona Capai Tahap Krusial Jelang Penutupan Bursa Transfer

JawaPos.com – Barcelona dikabarkan memasuki tahap penting dalam upaya mendatangkan Julián Álvarez pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Flashscore pafa Rabu (5/8), Klub asal Catalunya tersebut terus mengintensifkan pembicaraan demi membuka peluang mencapai kesepakatan dengan Atlético Madrid.

Negosiasi terbaru disebut menjadi salah satu fase paling menentukan dalam proses transfer sang penyerang.

Atlético Madrid tetap mempertahankan sikap bahwa Julián Álvarez bukan pemain yang ingin dilepas. Klub tersebut dikabarkan mematok nilai transfer sebesar EUR 150 juta, atau sekitar Rp2,81 triliun, jika pada akhirnya harus melepas sang pemain.

Meski demikian, Atlético disebut lebih memilih menjual Álvarez ke klub luar Spanyol daripada memperkuat salah satu rival domestiknya.

Di tengah kebuntuan negosiasi, direktur olahraga Barcelona, Deco, dilaporkan telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan pihak yang terlibat dalam proses transfer. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi sebelum jendela transfer resmi ditutup.

Sejumlah pihak menilai pembicaraan kali ini dapat menjadi kesempatan terakhir bagi Barcelona untuk mewujudkan transfer tersebut.