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Risma Azzah Fatin
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.33 WIB

Negosiasi Julián Álvarez Menuju Barcelona Capai Tahap Krusial Jelang Penutupan Bursa Transfer

Julian Alvarez (Flashscore) - Image

Julian Alvarez (Flashscore)

JawaPos.com – Barcelona dikabarkan memasuki tahap penting dalam upaya mendatangkan Julián Álvarez pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Flashscore pafa Rabu (5/8), Klub asal Catalunya tersebut terus mengintensifkan pembicaraan demi membuka peluang mencapai kesepakatan dengan Atlético Madrid.

Negosiasi terbaru disebut menjadi salah satu fase paling menentukan dalam proses transfer sang penyerang.

Atlético Madrid tetap mempertahankan sikap bahwa Julián Álvarez bukan pemain yang ingin dilepas. Klub tersebut dikabarkan mematok nilai transfer sebesar EUR 150 juta, atau sekitar Rp2,81 triliun, jika pada akhirnya harus melepas sang pemain.

Meski demikian, Atlético disebut lebih memilih menjual Álvarez ke klub luar Spanyol daripada memperkuat salah satu rival domestiknya.

Di tengah kebuntuan negosiasi, direktur olahraga Barcelona, Deco, dilaporkan telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan pihak yang terlibat dalam proses transfer. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi sebelum jendela transfer resmi ditutup.

Sejumlah pihak menilai pembicaraan kali ini dapat menjadi kesempatan terakhir bagi Barcelona untuk mewujudkan transfer tersebut.

Sementara itu, Julián Álvarez dikabarkan tetap memprioritaskan Barcelona apabila memutuskan meninggalkan Atlético Madrid. Namun, sejumlah klub Liga Inggris, termasuk Arsenal dan Tottenham Hotspur, terus memantau perkembangan situasi apabila negosiasi Barcelona gagal mencapai kesepakatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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