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Baskoro Yudho
Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.52 WIB

Newcastle dan Manchester United Incar Felix Nmecha, Bruno Guimaraes Kian Dekat ke Arsenal

Newcastle United membidik Felix Nmecha dari Borussia Dortmund sebagai pengganti Bruno Guimaraes yang dikabarkan selangkah lagi ke Arsenal. (Istimewa)

JawaPos.com – Newcastle United mulai menyiapkan langkah antisipasi di bursa transfer musim panas 2026. Klub berjuluk The Magpies itu dikabarkan menjadikan gelandang Borussia Dortmund, Felix Nmecha, sebagai target utama jika Bruno Guimaraes benar-benar bergabung dengan Arsenal.

Rumor kepindahan Guimaraes memang semakin menguat dalam beberapa hari terakhir. Gelandang asal Brasil tersebut disebut tinggal selangkah lagi merapat ke Emirates Stadium setelah Arsenal dikabarkan siap menebusnya dengan nilai transfer mencapai 80 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun.

Meski belum ada pengumuman resmi terkait transfer sang kapten, Newcastle tidak ingin kehilangan waktu. Manajemen klub mulai mencari sosok yang dinilai mampu menjaga kualitas lini tengah mereka menghadapi Premier League musim 2026-2027.

Berdasarkan laporan L'Equipe, Felix Nmecha menjadi nama teratas dalam daftar incaran Newcastle.

Gelandang berusia 25 tahun itu dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan pelatih Eddie Howe. Selain mampu menjaga keseimbangan lini tengah, Nmecha juga dikenal efektif membantu transisi menyerang.

Bersinar Bersama Borussia Dortmund

Nmecha bukan sosok asing di sepak bola Inggris. Dia merupakan lulusan akademi Manchester City sebelum melanjutkan karier ke VfL Wolfsburg.

Meski hanya tiga kali tampil bersama tim utama Manchester City, pengalaman tersebut menjadi modal penting sebelum akhirnya direkrut Borussia Dortmund pada 2023.

Bersama Die Borussen, performa Nmecha terus meningkat hingga menjadi salah satu pemain inti.

Sepanjang musim 2025-2026, dia tampil dalam 42 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan lima gol dan tiga assist.

Kontribusi tersebut juga mengantarkannya menjadi pilihan utama Timnas Jerman pada Piala Dunia 2026. Nmecha tampil sebagai starter dalam empat pertandingan, meski langkah Jerman harus terhenti secara mengejutkan setelah kalah dari Paraguay pada babak 32 besar.

Selain kemampuan mengatur tempo permainan, Nmecha dikenal memiliki fisik kuat, disiplin dalam bertahan, dan piawai membawa bola dari lini tengah. Karakter itu dinilai cocok untuk menggantikan peran Bruno Guimaraes.

Manchester United Ikut Memantau

Hingga kini Borussia Dortmund belum mengungkap nilai transfer yang dipatok untuk Nmecha.

Namun, Newcastle disebut telah menjalin komunikasi awal dan mulai mempelajari syarat-syarat yang diinginkan klub Bundesliga tersebut apabila negosiasi resmi dimulai.

Editor: Hendra
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