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Risma Azzah Fatin
Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.56 WIB

Arsenal Percepat Negosiasi Demi Amankan Kapten Newcastle United Bruno Guimarães

Bruno Guimaraes (Flashscore) - Image

Bruno Guimaraes (Flashscore)

JawaPos.com – Arsenal dilaporkan semakin dekat mencapai kesepakatan untuk merekrut kapten Newcastle United, Bruno Guimarães, pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (5/8), Pembicaraan antara kedua klub disebut telah memasuki tahap lanjutan setelah Arsenal meningkatkan intensitas negosiasi.

Gelandang tim nasional Brasil itu dikabarkan menjadi salah satu prioritas utama untuk memperkuat lini tengah The Gunners.

Arsenal sebelumnya mengajukan tawaran senilai EUR 70 juta atau sekitar Rp1,61 triliun, Namun, tawaran tersebut dilaporkan ditolak oleh Newcastle sehingga Arsenal disebut tengah menyiapkan proposal baru dengan nilai yang lebih tinggi. Negosiasi pun terus berlanjut dengan harapan kesepakatan dapat segera tercapai.

Menurut sejumlah laporan, proses transfer kini semakin mendekati tahap akhir. Bruno Guimarães dikabarkan hanya menunggu izin untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum seluruh proses dapat diselesaikan.

Apabila tidak ada kendala, gelandang berusia 28 tahun itu berpeluang segera bergabung dengan Arsenal dalam waktu dekat.

Manajemen Newcastle disebut ingin menyelesaikan situasi tersebut secepat mungkin agar tidak kembali mengalami proses transfer yang berlarut-larut seperti musim sebelumnya.

Sementara itu, Arsenal terus berupaya memperkuat kedalaman skuad demi mempertahankan daya saing pada musim baru.

Langkah tersebut juga sejalan dengan ambisi pelatih Mikel Arteta yang ingin meningkatkan kualitas dan persaingan di dalam tim.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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