Bruno Guimaraes Makin Dekat ke Arsenal, Mikel Arteta Buka Sinyal Rekrutan Baru

JawaPos.com – Arsenal dikabarkan semakin dekat mengamankan gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes. Sejumlah media Inggris menyebut The Gunners sedang merampungkan transfer pemain timnas Brasil tersebut dengan nilai mencapai sekitar £80 juta.

Meski belum ada pengumuman resmi dari kedua klub, sinyal kedatangan Bruno semakin menguat setelah manajer Arsenal Mikel Arteta memastikan timnya masih akan mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

"Kami masih berharap akan ada tambahan pemain. Kami tidak bisa diam karena persaingan terus meningkat. Kami ingin terus berkembang dan meningkatkan level kompetisi di dalam tim," ujar Arteta dikutip Reuters.

Arteta memang tidak menyebut nama Bruno Guimaraes secara langsung. Saat ditanya mengenai rumor transfer yang mengaitkan Arsenal dengan sejumlah pemain bintang, termasuk Bruno dan Vinicius Junior, pelatih asal Spanyol itu memilih tetap berhati-hati.

"Saya fokus kepada para pemain yang kami miliki saat ini. Tetapi jika ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas skuad, kami tentu akan mempertimbangkannya," katanya kepada Times.

Laporan terbaru dari Inggris menyebut Arsenal sudah berada pada tahap akhir negosiasi dengan Newcastle. Bruno bahkan disebut dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat apabila seluruh detail transfer berhasil diselesaikan. Nilai transfer diperkirakan mencapai sekitar £80 juta, termasuk bonus.

Bruno menjadi salah satu target utama Arsenal setelah tampil konsisten bersama Newcastle. Gelandang berusia 28 tahun itu dinilai mampu mengisi beberapa peran di lini tengah, baik sebagai gelandang bertahan maupun box-to-box.

Kehadiran Bruno juga diyakini akan menambah kedalaman skuad Arsenal yang musim lalu berhasil menjuarai Premier League. Selain memperkuat kualitas permainan, transfer tersebut akan meningkatkan persaingan di lini tengah yang sudah dihuni Martin Odegaard, Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino, dan Eberechi Eze.