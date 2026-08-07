Janji Gavi Terbayar, Bintang Barcelona Tampil Nyentrik dengan Rambut Merah Muda

JawaPos.com - Gelandang Barcelona sekaligus Timnas Spanyol, Gavi, mencuri perhatian publik setelah tampil dengan gaya rambut baru berwarna merah muda terang.

Penampilan nyentriknya itu bukan sekadar mengikuti tren, melainkan bentuk komitmen atas janji yang pernah ia ucapkan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai.

Pemain berusia 22 tahun tersebut sebelumnya mengatakan bahwa dirinya akan mewarnai rambut menjadi merah muda jika Spanyol berhasil mengangkat trofi Piala Dunia.

Kini, setelah La Roja sukses menjadi kampiun dunia, Gavi membuktikan bahwa ucapannya bukan sekadar candaan.

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Melalui akun Instagram pribadinya, Gavi membagikan beberapa foto dengan rambut baru yang ditata tegak dan mencolok.

Gavi dengan rambut merah muda. (istimewa)

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola dan rekan-rekannya.

Dalam keterangan foto, pemain jebolan akademi La Masia itu menulis kalimat singkat berbahasa Spanyol, "Un hombre de palabra" yang berarti "pria yang menepati janji".