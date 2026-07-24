Gavi Buka Suara Soal Kericuhan Final Piala Dunia dan Tolak Hukuman Skorsing Tambahan bagi Pemain Argentina

JawaPos.com – Gelandang Spanyol, Gavi, akhirnya memberikan tanggapan mengenai insiden perkelahian yang terjadi setelah final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Kericuhan pecah sesaat setelah peluit akhir dibunyikan ketika para pemain kedua tim terlibat aksi saling dorong di tengah perayaan gelar juara Spanyol. Insiden tersebut kini masih dalam penyelidikan Komite Disiplin FIFA.

Gavi mengaku tidak mendukung pemberian hukuman skorsing kepada para pemain yang terlibat dalam kericuhan tersebut.

Menurutnya, insiden seperti itu merupakan bagian dari tingginya tensi pertandingan sebesar final Piala Dunia, meskipun ia mengakui peristiwa tersebut bukan contoh yang baik bagi para pendukung, khususnya anak-anak.

Gavi menilai hukuman yang diberikan di lapangan sudah cukup tanpa perlu sanksi tambahan setelah turnamen berakhir.

Kericuhan bermula ketika para pemain cadangan Spanyol memasuki lapangan untuk merayakan kemenangan. Nahuel Molina dan Rodri menjadi pemain pertama yang terlibat adu dorong sebelum situasi meluas dan melibatkan sejumlah pemain lain, termasuk Leandro Paredes, Eric García, Dani Olmo, Gavi, serta Thiago Almada.

Staf pelatih dan petugas keamanan akhirnya berhasil meredakan situasi sebelum konflik semakin membesar.

FIFA saat ini masih mengumpulkan bukti berupa rekaman pertandingan, laporan wasit, dan dokumen pendukung lainnya sebelum mengambil keputusan.

Sesuai Kode Disiplin FIFA, pemain yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dapat dikenai hukuman skorsing apabila pelanggaran dinilai memenuhi ketentuan yang berlaku.