Tradisi Juara yang Tak Biasa, Gavi dan Fabian Ruiz Pulang Membawa Puluhan Kilogram Tomat

gavi dan fabian ruiz (x @sportstarweb)

JawaPos.com – Keberhasilan Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 menghadirkan momen perayaan yang tak biasa bagi dua bintangnya, Fabian Ruiz dan Gavi.

Alih-alih menerima hadiah mewah, keduanya justru mendapat puluhan kilogram tomat dari kampung halaman mereka sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan membawa La Roja kembali menjadi juara dunia.

Dilansir dari The Chosun, setelah mengikuti parade kemenangan bersama skuad di pusat kota Madrid, Fabian Ruiz dan Gavi pulang ke Los Palacios y Villafranca, sebuah kota kecil di wilayah Andalusia, Spanyol.

Di balai kota, keduanya disambut meriah oleh warga yang telah menyiapkan seremoni khusus untuk merayakan pencapaian mereka di panggung sepak bola dunia.

Puncak acara berlangsung saat Fabian Ruiz dan Gavi diminta naik ke atas timbangan. Berat badan Ruiz tercatat 84 kilogram, sementara Gavi memiliki berat 68 kilogram.

Sesuai tradisi daerah tersebut, pemerintah kota kemudian menghadiahkan tomat lokal dengan jumlah yang setara dengan berat badan masing-masing pemain, lengkap dengan ucapan selamat atas kesuksesan mereka.

Tradisi ini telah berlangsung sejak Piala Dunia 2010, ketika putra daerah Jesús Navas membantu Spanyol meraih gelar juara dunia pertama.

Los Palacios y Villafranca dikenal sebagai salah satu sentra produksi tomat di Spanyol, sehingga hasil pertanian tersebut dijadikan simbol kebanggaan sekaligus bentuk apresiasi bagi para atlet yang mengharumkan nama kota.

Bagi Fabian Ruiz, penghargaan ini bukanlah yang pertama. Gelandang Paris Saint-Germain itu sebelumnya juga menerima hadiah tomat dengan berat yang sama setelah membawa Spanyol menjuarai Euro 2024.

Sementara bagi Gavi, momen kali ini terasa lebih istimewa karena menjadi trofi besar pertamanya bersama tim nasional senior sekaligus kali pertama ia menerima penghargaan khas dari kampung halamannya.

Tradisi sederhana tersebut menjadi bukti bahwa penghargaan tidak selalu harus berupa hadiah mewah.

Bagi Fabian Ruiz dan Gavi, puluhan kilogram tomat dari kota kelahiran mereka justru memiliki nilai emosional yang jauh lebih besar karena mencerminkan rasa bangga dan cinta dari masyarakat yang menyaksikan perjalanan mereka hingga menjadi juara dunia.

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