Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.39 WIB

Kericuhan Warnai Final Spanyol vs Argentina, Gavi Anggap Paredes Tak Perlu Disanksi

gavi (x @gavi6world)

 

 
JawaPos.com – Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tidak hanya menyisakan cerita tentang kemenangan Spanyol, tetapi juga diwarnai insiden panas setelah peluit panjang dibunyikan.
 
Di tengah sorotan terhadap keributan yang melibatkan sejumlah pemain Argentina, gelandang muda Spanyol Gavi justru menyampaikan pendapat yang mengejutkan dengan meminta agar Leandro Paredes tidak dikenai hukuman tambahan.
 
Laga yang berlangsung di New Jersey Stadium, berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Spanyol.
 
Gol Ferran Torres pada babak tambahan waktu memastikan Spanyol meraih gelar juara dunia kedua mereka sejak sukses mengangkat trofi pada edisi 2010.
 
Di sisi lain, Argentina harus mengubur mimpi mempertahankan gelar setelah gagal memaksimalkan peluang sepanjang pertandingan.
 
Ketegangan memuncak sesaat setelah pertandingan usai. Leandro Paredes dilaporkan terlibat dalam keributan bersama beberapa pemain Argentina lainnya, termasuk Nahuel Molina dan Thiago Almada.
 
Dalam insiden tersebut, Paredes terlihat mendorong bek Spanyol Eric Garcia di bagian leher. Gavi yang mencoba melerai sempat terjatuh setelah bersenggolan dengan Almada, sebelum wajahnya juga didorong oleh Paredes.
 
Situasi itu memaksa ofisial kedua tim turun tangan untuk memisahkan para pemain.
 
Meski menjadi salah satu pemain yang berada di tengah kericuhan, Gavi memilih merespons dengan tenang.
 
Ia tidak mendukung adanya hukuman tambahan bagi Paredes. Menurutnya, aksi tersebut memang bukan contoh yang baik bagi anak-anak, tetapi emosi seperti itu terkadang menjadi bagian dari pertandingan sepak bola yang penuh tensi.
 
Gavi menilai hukuman di lapangan sudah cukup apabila memang pelanggaran dianggap layak mendapat kartu merah.
 
Sebelumnya sempat beredar laporan bahwa Paredes menerima kartu merah atas insiden tersebut.
 
Namun, data pertandingan kemudian diperbarui dan catatan kartu merah itu dihapus karena dinyatakan keliru.
 
Setelah melakukan peninjauan, FIFA juga memutuskan untuk tidak menjatuhkan tindakan disipliner tambahan kepada gelandang Argentina maupun pihak terkait.
 
Pernyataan Gavi menuai perhatian karena menunjukkan sikap sportif di tengah rivalitas sengit dua finalis Piala Dunia.
 
Di saat banyak pihak menuntut sanksi lebih berat bagi para pemain yang terlibat keributan, ia justru memilih melihat insiden itu sebagai bagian dari panasnya persaingan di lapangan dan berharap semua pihak segera fokus menatap kompetisi berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
FIFA Investigasi Kericuhan usai Laga Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

FIFA Investigasi Kericuhan usai Laga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 21 Juli 2026 | 21.32 WIB

Terlibat Kericuhan dalam Eksekusi Hotel Sultan, Polda Metro Jaya Amankan 119 Orang - Image
Jabodetabek

Terlibat Kericuhan dalam Eksekusi Hotel Sultan, Polda Metro Jaya Amankan 119 Orang

Kamis, 18 Juni 2026 | 23.13 WIB

Persipura Respons Hukuman Laga Kandang Tanpa Penonton Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Respons Hukuman Laga Kandang Tanpa Penonton Musim Depan

Kamis, 21 Mei 2026 | 14.47 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore