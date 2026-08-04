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Bramasta JP
Selasa, 4 Agustus 2026 | 16.48 WIB

Resmi! Real Madrid Tawarkan Gaji Rp 455,4 Miliar dalam Kontrak Baru Vinicius Junior

Vinicius Junior saat persembahkan gelar Liga Champions 2023/2024 bersama Real Madrid. (AP Photo/Kin Cheung) - Image

Vinicius Junior saat persembahkan gelar Liga Champions 2023/2024 bersama Real Madrid. (AP Photo/Kin Cheung)

JawaPos.com – Real Madrid dilaporkan mengajukan tawaran kontrak baru kepada Vinicius Junior sejak Piala Dunia 2026, sekaligus melanjutkan kembali pembicaraan perpanjangan masa baktinya di Spanyol yang sempat terhenti hampir satu tahun terakhir.

Spekulasi mengenai masa depan bintang timnas Brasil ini semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir, mengingat kontraknya saat ini di Madrid akan berakhir pada Juni 2027 dan adanya minat dari juara bertahan Liga Inggris, Arsenal.

Oleh karena itu, Los Blancos harus bergerak cepat dalam membentengi kontrak baru, jika ingin pemain sayap papan atas ini tidak tergoda untuk terbang ke Stadion Emirates yang menawarkan pendapatan lebih tinggi dan rencana masa depan lebih menjanjikan.

“Madrid langsung menawarkan perpanjangan kontrak dengan gaji sekitar EUR 22 juta (455,4 Miliar Rupiah) per tahun kepada Vinicius, di mana angka tersebut merupakan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam negosiasi selama dua musim terakhir,” tulis ESPN.

Tetapi, EUR 22 juta tersebut masih terdapat selisih antara tawaran terbaru Madrid dengan tuntutan Vinicius yang berada di kisaran EUR 30 juta. Selain itu, belum diketahui secara pasti berapa lama durasi kontrak yang ditawarkan tersebut.

Dalam kontraknya saat ini, Vinícius menerima bayaran sekitar EUR 17,5 juta per tahun, gaji terbesar kedua di bawah Kylian Mbappe, seiring ia memasuki ke tahun terakhir masa tinggalnya di Santiago Bernabeu.

Jika tidak memperbarui kontrak, winger berusia 26 tahun ini bisa meninggalkan ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer pada akhir musim mendatang, dan sudah bisa menandatangani pra-kontrak dengan klub lain mulai bulan Januari.

Dalam laporannya, ESPN juga menyebutkan bahwa sang pemain beserta agennya meyakini bahwa, di usianya yang memasuki masa prima, perpanjangan kontraknya kali ini akan menjadi penentu perjalanan karier Vinícius.

Selain itu, Madrid juga seharusnya memberikan apa yang diminta sang bintang dengan mengapresiasi kontribusinya yang besar sejak bergabung pada 2018 silam, termasuk keberhasilannya mencetak gol dalam dua laga final Liga Champions.

Editor: Edi Yulianto
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