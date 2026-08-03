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Risma Azzah Fatin
Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.03 WIB

Negosiasi Kontrak Vinícius Jr dengan Real Madrid Masih Buntu karena Perbedaan Nilai Gaji

Vinicius Jr. (Bein Sports) - Image

Vinicius Jr. (Bein Sports)

JawaPos.com – Real Madrid dan Vinícius Jr. masih belum mencapai kesepakatan dalam negosiasi perpanjangan kontrak yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Pembicaraan antara kedua pihak dilaporkan masih menemui jalan buntu akibat perbedaan nilai gaji yang diinginkan pemain dengan tawaran dari klub. Kondisi tersebut membuat masa depan penyerang asal Brasil itu masih menjadi perhatian.

Menurut sejumlah laporan media, Real Madrid menawarkan gaji sekitar EUR 20 juta per musim atau sekitar Rp379 miliar.

Sementara itu, Vinícius Jr. dikabarkan menginginkan nilai kontrak mendekati EUR 30 juta per musim atau sekitar Rp568 miliar. Perbedaan sekitar EUR 10 juta atau sekitar Rp189 miliar menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi.

Situasi tersebut turut menarik perhatian sejumlah klub Eropa, termasuk Arsenal, yang disebut terus memantau perkembangan pembicaraan.

Hingga kini belum ada tawaran resmi dari klub asal London tersebut, tetapi ketidakpastian kontrak Vinícius Jr. dinilai membuka peluang terjadinya transfer pada masa mendatang. Minat Arsenal juga disebut meningkatkan tekanan terhadap proses negosiasi yang sedang berlangsung.

Vinícius Jr. masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2027. Apabila tidak tercapai kesepakatan baru dalam beberapa bulan mendatang, peluang munculnya negosiasi dengan klub lain pada tahap akhir kontraknya akan semakin terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Real Madrid tetap berupaya mempertahankan salah satu pemain paling berpengaruh dalam proyek jangka panjang klub.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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